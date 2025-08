(Re)veja os melhores momentos da especial do Rosário

A 4ª Secção do Rali da Madeira terminou, ao início desta tarde, com a PEC 10/13 do Rosário do Rali da Madeira. A prova veio trazer ainda mais animação à competição.

João Silva e o seu Toyota GR Yaris Rally2 voltaram a ganhar tempo na sua luta pelo triunfo nesta organização do Club Sports da Madeira e estão agora a 1,9 segundos de Diego Ruiloba, líder do evento desde a PEC3 com um Citroën C3 Rally2.

Por seu lado, Miguel Nunes e o Skoda Fabia Rally2 Evo foram os mais velozes no troço cronometrado e também colocam alguma pressão sobre o italiano Simone Campedelli, 2,9 segundos na sua frente, na disputa do lugar mais baixo do pódio.

Distante destes dois pilotos está o britânico Kris Meeke, quinto num Toyota GR Yaris Rally2, que tem a 6,1 segundos o seu mais directo adversário na corrida pelo título no campeonato português da especialidade, Armindo Araújo em Skoda Fabia RS Rally2.

O lote dos dez primeiros classificados inclui ainda José Pedro Fontes com Citroën C3 Rally2 e Alexandre Camacho e Dani Sordo, ambos em Hyundai i20N Rally2.

Mas nem só de classificações se faz o Rali da Madeira. Miguel Caires, que ocupa neste momento o 10.º lugar da geral (tendo ficado em último no Rosário), aproveitou esta especial para 'dar espectáculo' e fazer as delícias do público com as suas manobras. O momento foi registado em vídeo:

O Rali da Madeira termina após a disputa de segunda ronda pelas classificativas percorridas esta manhã.

Acompanhe a cobertura especial e em simultâneo do Rali Vinho Madeira nas sete rádios privadas regionais: TSF-Madeira, Calheta, JM/FM, Porto Moniz, Praia, Santana, São Vicente.