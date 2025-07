Nacional goleia AD Camacha em jogo particular

O Nacional, da I Liga portuguesa de futebol, goleou hoje a AD Camacha por 4-1, em jogo de preparação, disputado à porta fechada, no reduto da formação que milita no Campeonato de Portugal.

No Complexo Desportivo da Camacha, Chiheb Laabidi, Chucho Ramirez e Josué Souza marcaram para os 'alvinegros', que ainda beneficiaram de um autogolo.

O técnico Tiago Margarido, que segue para a terceira temporada consecutiva ao serviço dos madeirenses, lançou de início Kaique, João Aurélio, Ulisses, Zé Vitor, José Gomes, Matheus, Liziero, Jota, Paulinho Bóia, Witi e Chucho Ramirez, segundo as informações no site oficial dos nacionalistas.

No decorrer do encontro, entraram ainda Lucas França, Kevyn, Alan Nuñez, Filipe Soares, André Sousa, Josué Souza, Chiheb Laabidi, Martim Gustavo, Sebastião, Henrique, Lourenço e Joel Silva, que foi hoje oficializado como reforço para a nova época, de acordo com a mesma nota.

Este foi o sétimo desafio de preparação do Nacional, que perdeu com o Desportivo de Chaves (2-0), o Tondela (2-1) e o Celta de Vigo (2-0), empatou com o Sporting (1-1), e somou dois triunfos, contra a Académica (4-2) e a AD Machico (3-0).

O emblema insular encerra a pré-época frente ao 'rival' Marítimo, em partida referente ao Torneio Cidade do Funchal, de cariz particular, no domingo, às 17:00, no estádio da formação do segundo escalão.

O arranque oficial da temporada vai acontecer contra o Gil Vicente, em 09 de agosto, às 15:30, em encontro da primeira jornada da I Liga, no Estádio da Madeira, no Funchal.