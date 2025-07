Serviço de Proteção da Natureza da GNR registou 606 crimes nos primeiros 6 meses

O Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) da GNR registou, nos primeiros seis meses deste ano, 606 crimes e mais de 10.000 contraordenações relacionadas com o ambiente e o património natural.

Num comunicado divulgado hoje, Dia Mundial da Conservação da Natureza, a GNR dá conta de que no primeiro semestre de 2025 já foram realizadas 4.965 ações de sensibilização referentes à proteção da floresta e ao uso adequado do fogo, tendo sido abrangidas 105.715 pessoas.

Neste mesmo período temporal, foram realizadas 37.269 patrulhas, tendo sido registadas 10.003 contraordenações e 606 crimes, no âmbito da atividade policial desenvolvida pelos elementos que integram o SEPNA.

O SEPNA é a polícia ambiental competente para vigiar, fiscalizar, noticiar e investigar infrações à legislação que visa proteger a natureza, o ambiente e o património natural, em todo o território nacional.

No âmbito da proteção da natureza e do ambiente, no ano passado, das 75.450 patrulhas desenvolvidas, foram realizadas 112.678 fiscalizações, que resultaram na detenção de 221 pessoas, no registo de 17.396 autos de contraordenação e na instauração de 1.219 processos crimes.

A GNR destaca que desenvolve diariamente atividades visando um aumento das suas respostas e capacidades operacionais, tendo em vista o cumprimento das disposições legais e regulamentares referentes à proteção da natureza e do ambiente, bem como proteger e conservar o património natural.

Cabe ainda à GNR prevenir e investigar os respetivos ilícitos referentes ao ordenamento do território, contaminação, de poluição e de despejo de resíduos.

Em 2024, esta polícia realizou 8.506 ações de sensibilização e instaurado 3.047 autos de contraordenação.

A GNR recorda a Linha SOS Ambiente e Território (808 200 520) que é de funcionamento permanente.

A linha pode ser utilizada para denúncia de infrações ambientais, bem como para esclarecimento de dúvidas ambientais.