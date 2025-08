Campedelli na dianteira à chegada do Paul da Serra

O italiano Simone Campedelli (Skoda Fabia) foi o primeiro a terminar a classificativa da Ponta do Sol, com o tempo de 9:46.2.

Este troço cronometrado é a novidade da edição Rali da Madeira deste ano. Com 15,20 km, esta é a segunda classificativa mais extensa da prova, com início poucas dezenas de metros acima da praia da Madalena do Mar e término no planalto do Paúl da Serra, após passagem pelo Carvalhal.

Em segundo lugar, com um tempo de 9:49.9, ficou Miguel Nunes, à frente de João Silva, com 9:51.8.

O piloto madeirense fecha o 'pódio', encurtando assim a distância perante o espanhol Diego Ruiloba (Citroën C3) - líder da prova - que terminou a 8.ª PEC com 9:53.5 (sexto classificado nesta especial).

Confira aqui todos os tempos, PEC a PEC e à geral.

Veja as fotos da oitava prova especial de classificação do Rali da Madeira:

Ver Galeria

A prova, organizada desde 1959 pelo Club Sports da Madeira, prossegue às 11h15, com a 9.ª PEC na Calheta.

Às 13h40 as 'máquinas' regressam ao Parque de Assistências, seguindo, pelas 16 horas, para a derradeira prova, a 12.ª PEC, na Calheta.

A 66.ª edição Rali da Madeira, que integra ainda o FIA European Rally Trophy, o Peugeot Rally Cup Portugal/Ibérica e o Campeonato de Ralis da Madeira, conta com 13 provas especiais de classificação, ao longo de três dias, num total de 177,56 quilómetros cronometrados.

Acompanhe a cobertura especial e em simultâneo do Rali Vinho Madeira nas sete rádios privadas regionais: TSF-Madeira, Calheta, JM/FM, Porto Moniz, Praia, Santana, São Vicente.