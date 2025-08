Hoje só dá rali

A agenda regional deste sábado, 2 de Agosto, fica marcada pela 66.ª edição do Rali da Madeira, que chega hoje ao fim.

A prova, organizada desde 1959 pelo Club Sports da Madeira, integra o FIA European Rally Trophy, os campeonatos português e madeirense da modalidade e ainda a Peugeot Rally Cup Ibérica.

Para hoje, a concentração está marcada para as 09h10 no Parque de Assistências D, segue-se a 9ª PEC na Calheta, pelas 11h15. Às 13h40 as 'máquinas' regressam ao Parque de Assistências E, seguindo, pelas 16 horas, para a derradeira prova, a 12ª PEC na Calheta.

O Pódio Final será, como habitual, na Praça do Povo, na cidade do Funchal, às 18h30.

Com uma distância total de 629,07 km, dos quais 177,56 em percurso selectivo, a prova rainha do automobilismo madeirense conta com duas etapas e 13 provas especiais de classificação.

A festa do Rali pode ser seguida de perto em doze frequências nas rádios Calheta (98.8 FM, 102.7 FM, 104.3 FM e 107.1 FM), JM/FM (88.8 FM), Porto Moniz (102.9 FM), Praia (91.6 FM), Santana (92.5 FM e 105.5 FM), São Vicente (89.2 FM e 99.2 FM) e TSF (100 FM), bem como através dos sites das respectivas rádios.

Principais acontecimentos registados a 2 de Agosto, Dia da Rendilheira e Dia Europeu em Memória dos Ciganos Vítimas do Holocausto:

1830 - Revolução em França. Na sequência do levantamento popular de 27 de julho, Carlos X abdica e é substituído pelo duque de Orleães, Luís Filipe.

1935 - O Reino Unido aprova a reforma do sistema governamental da Índia, que concede autonomia aos governos provinciais e cria a legislatura central de Nova Deli.

1940 - II Guerra Mundial. O general De Gaulle, comandante da Resistência francesa, refugiado no Reino Unido, é condenado à morte pelo Governo colaboracionista de Vichy, do marechal Pétain.

1943 - II Guerra Mundial. Hitler ordena às forças alemãs na Frente Leste que não recuem, apesar da inevitabilidade da derrota.

1945 -- II Guerra Mundial. Termina a Conferência de Potsdam. Os dirigentes das nações aliadas estabelecem as condições da rendição da Alemanha nazi e os princípios para a administração do território.

1963 - Os Estados Unidos suspendem a venda de equipamento militar à África do Sul, em retaliação pela política de apartheid.

1964 - Guerra do Vietname. Guerrilheiros norte-vietnamitas atacam as forças norte-americanas no Golfo de Tongkin.

1970 - Primeiro sequestro de um avião, com o desvio para Cuba do 747, que partira de Nova Iorque rumo a Porto Rico.

1971 - Os Estados Unidos asseguram o apoio à entrada da China nas Nações Unidas (ONU), opondo-se, no entanto, à expulsão de Taiwan da organização.

1980 - Atentado à bomba na estação de Bolonha, em Itália. Morrem 84 pessoas e mais de 200 ficam feridas. O atentado é reivindicado por um grupo neofascista.

1983 - Os 10 países membros da Comunidade Económica Europeia, reunidos em Genebra, Suíça, pronunciam-se contra todas as formas de discriminação racial e condenam a política sul-africana.

1984 - Eden Pastora, dirigente dos rebeldes nicaraguenses, chega a Lisboa para conversações com o primeiro-ministro, Mário Soares.

1990 - O Iraque invade o Kuwait. O Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU) aprova a resolução 660 que impõe ao Iraque a retirada imediata.

1999 - Alegando falta de neutralidade por parte das Nações Unidas (ONU), as milicias pró-integracionista rejeitam o referendo de 30 de agosto em Timor-Leste.

2001 - O primeiro veredito por genocídio do Tribunal Penal Internacional para a ex-Jugoslávia, presidido pelo português Almiro Rodrigues, condena o general sérvio-bósnio Radislav Krstic a 46 anos de prisão por genocídio no massacre de Srebrenica (Bósnia), em julho 1995, que fez mais de 7.000 mortos.

2002 - Apoiantes do Presidente da Venezuela, Hugo Chávez, organizados em grupos armados, tomam posições estratégicas na capital do país.

2005 - O airbus da Air France, do voo Paris-Toronto, derrapa ao aterrar no aeroporto canadiano devido ao mau tempo. Não há vítimas mortais, registam-se apenas 24 feridos ligeiros.

2006 - O Governo dos Açores confirma o aparecimento de um caso de BSE (Encefalopatia Espongiforme Bovina) numa vaca de uma exploração da ilha do Pico, nascida em 1991, após teste realizado pelo Laboratório Nacional de Investigação Veterinária e decreta o sequestro sanitário do local.

2007 - A Líbia assina um contrato de armamento com a França para a compra de mísseis anti-tanque Milan por 168 milhões de euros.

2007 - O batíscafo russo Mir-1, um minissubmarino, pousa no fundo do Oceano Ártico para demonstrar que a cordilheira submarina Lomonósov, que se eleva a 3.700 metros desde o fundo do oceano e vai além do Polo Norte, é a continuação da plataforma continental da Sibéria. A zona sobre a qual a Rússia reclama direitos tem uma superfície de 1,2 milhões de quilómetros quadrados e crê-se que terá uma quarta parte das reservas mundiais de hidrocarbonetos.

2008 - José Ignacio de Juana Chaos, 58 anos, um dos líderes da organização terrorista basca ETA, condenado a três mil anos de prisão pelo assassínio de 25 pessoas, sai da cadeia após cumprir 21 anos de pena.

2012 - O Governo aprova em Conselho de Ministros a reprivatização da TAP - Transportes Aéreos Portugueses, uma operação que irá integrar duas fases, uma através de aumento de capital e outra através de venda de ações.

2015 - As tradicionais rendas de bilros, de Vila do Conde, Porto, entram para o livro de recordes mundiais, Guinness World Records, depois de ser apresentada uma peça gigante produzida por mais de uma centena de rendilheiras.

2015 - Departamento de Transportes da Malásia diz em comunicado que o fragmento da asa do avião, descoberto ao largo da ilha da Reunião, pertence ao avião da Malaysia Airlines MH370, Boeing 777, desaparecido a 08 de março de 2014.

2017 - O Presidente do Brasil, Michel Temer, consegue os 172 votos de que precisava no Congresso dos Deputados para arquivar a denúncia de corrupção passiva de que era alvo numa queixa da Procuradoria-Geral da República.

2017 - O índice bolsista Dow Jones fecha pela primeira vez na sua história acima do valor simbólico dos 22 mil pontos, no que também é o seu sexto recorde consecutivo no encerramento das transações.

2017 - Duas pessoas morrem ao serem colhidas por uma avioneta que aterra de emergência na praia de São João na Costa de Caparica, em Almada.

2018 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulga a Lei das Finanças Locais e a transferência de competências para as autarquias, mas alerta para um possível "alijar das responsabilidades do Estado" e avisa que não garante a aprovação dos diplomas complementares.

2020 - A cápsula Dragon, da SpaceX, amara no Golfo do México com dois astronautas da agência espacial norte-americana NASA, concluindo o primeiro voo espacial privado a colocar pessoas em órbita.

2023 - O Papa Francisco chega a Lisboa para participar na Jornada Mundial de Juventude.

2023 - O Papa Francisco recebe, na Nunciatura Apostólica, em Lisboa, um grupo de 13 vítimas de abusos na Igreja portugueses.

2024 - Maria Celeste Hagatong renuncia ao cargo de presidente do Conselho de Administração do Banco Português de Fomento (BPF) por motivos de saúde. A renúncia tem efeitos a partir de 01 de setembro.

Pensamento do dia: