Legumes sempre frescos com a tecnologia PerfectFresh Pro

A tecnologia de conservação PerfectFresh Pro da Miele está agora mais acessível na Raimundo Ramos.

O frigorífico combinado de instalação, modelo KNF 4794 AD em inox, encontra-se em promoção. Passou de 2.099 euros para 1.784,15 euros, uma poupança superior a 300 euros.

Este eletrodoméstico oferece iluminação LED para uma visibilidade perfeita e sistema de refrigeração que ajuda a manter a humidade ideal para preservar frutas e legumes durante mais tempo, ajudando-os a conservar o sabor e a textura originais. No que toca a dimensões, possui 600 mm (largura) x 2015 mm (altura) x 675 mm (profundidade).

Promoção válida até fim de stock.

Raimundo Ramos - Experiência, Profissionalismo e Rigor

Estrada Da Adega N.º 158 Campanário, Ribeira Brava, Portugal

Telefone: 924 171 510

Email: [email protected]

Visite o Facebook e o site para ficar a conhecer melhor os produtos da empresa!