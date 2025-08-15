Trump e Putin trocam longo aperto de mão e seguem juntos para cimeira

Os presidentes norte-americano, Donald Trump, e russo, Vladimir Putin, trocaram hoje um longo aperto de mão à chegada do líder do Kremlin ao Alasca e seguiram juntos no mesmo carro para a esperada cimeira entre os dois países.

Putin aterrou na Base Aérea Elmendorf-Richardson, em Anchorage, às 10:54 locais (19:54 em Lisboa), e era esperado na placa do aeroporto militar por Donald Trump, que lhe bateu palmas por três vezes, sobre um tapete vermelho e junto de uma guarda de honra e ainda de um palanque com a inscrição "Alasca 2025", onde posaram para imagens.

Aeronaves militares B-2 e F-22, concebidas para se oporem à então União Soviética durante a Guerra Fria, sobrevoavam o local para assinalar o momento da chegada do líder russo.

Enquanto cumprimentava calorosamente o Presidente norte-americano, Vladimir Putin dirigiu-lhe algumas palavras enquanto ambos sorriam, antes de entrarem no mesmo carro e seguirem juntos para a cimeira, que será focada no conflito na Ucrânia, mas deverá incluir também temas bilaterais e os principais assuntos da agenda internacional.

Cerca das 11:30 locais (20:30 em Lisboa), foi anunciado que a primeira reunião tinha começado.

Ao contrário do que tinha previamente anunciado, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, indicou hoje que o encontro a sós entre Trump e Putin, apenas com os respetivos intérpretes, já não iria acontecer e foi alargado, do lado de Washington, ao secretário de Estado, Marco Rubio, e ao enviado especial Steve Witcoff.

Da parte russa, Putin é acompanhado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, e pelo conselheiro diplomático presidencial Yuri Ushakov,

O motivo da alteração em relação ao programa anunciado não foi divulgado.

As delegações reúnem-se depois para almoço, que, da parte norte-americana, além de Rubio e Witcoff, prevê também as presenças dos secretários do Tesouro, Scott Bessent, do Comércio, Howard Lutnick, da Defesa, Pete Hegseth, e a chefe de gabinete do líder da Casa Branca, Susie Wiles.

Putin e Trump têm prevista uma conferência de imprensa conjunta no final da cimeira, que deverá durar seis a sete horas, de acordo com o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.

Além de Lavrov e Ushakov, o Presidente russo viajou para Anchorage acompanhado pelo chefe do fundo soberano de riqueza da Rússia, Kirill Dmitriev, pelo ministro da Defesa, Andrey Belousov, e pelo ministro das Finanças, Anton Siluanov.

Nos dias que antecederam o encontro, Washington deu sinais diversos sobre a reunião, desde um compromisso de troca de territórios como parte da solução para o conflito, hipótese descartada por Kiev com respaldo dos seus aliados europeus, a um baixar de expectativas, quando a porta-voz presidencial indicou que Trump iria sobretudo ouvir o homólogo russo.

O grande ausente no Alasca é o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que não foi convidado para a cimeira e advertiu ao longo da semana que qualquer decisão tomada sem a participação da Ucrânia "nasce morta".

Ao mesmo tempo, exigiu um cessar-fogo, até agora recusado por Moscovo, como ponto de partida para um acordo de paz.

O porta-voz da presidência russa considerou hoje viável uma eventual cimeira entre Putin e Zelensky, caso a reunião de hoje tenha um resultado satisfatório para Moscovo, em linha com o que indicou Donald Trump, que admitiu ainda a presença de líderes europeus.