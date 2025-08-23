Espanha com 16 fogos mais preocupantes sobretudo em Castela e Leão

Espanha enfrenta hoje uma nova jornada de luta com 16 incêndios a merecer mais atenção, após a retirada de moradores em localidades como Castela e Leão, embora a situação esteja mais favorável devido à melhoria das condições meteorológicas.

O risco de incêndios hoje em Espanha é "muito alto ou extremo", especialmente no noroeste e sul, pelo que é importante "tomar precauções extremas", alertou a Agência Estatal de Meteorologia (Aemet).

Neste momento, um total de 16 incêndios continuam em situação operacional 2, dos quais 11 em Castela e Leão (Leão, Palença, Salamanca e Zamora), quatro na Galiza e um nas Astúrias, de acordo com os dados fornecidos pelo Comité Estatal de Coordenação (CECOD) contra incêndios.

Os fogos em Ourense (Oimbra e Larouco) apresentaram uma evolução favorável, assim como os de Leão (Yeres e Barniedo de la Reina) e o de Zamora (Porto). O único que continua a avançar de forma desfavorável é o de Igüeña (Leão), dado que a orografia dificulta o acesso das equipas terrestres que intervêm na frente ativa mais perigosa, a do norte.

Por outro lado, na Galiza, uma mulher do município de Carballo (Corunha) ficou em liberdade, depois de ter sido detida pela Guarda Civil na sequência de suspeitas relacionadas com 11 incêndios florestais.

Até ao momento, o número de hectares ardidos em Espanha ultrapassa os 400.000, de acordo com as últimas estimativas do serviço europeu Copernicus.

A diretora-geral da Proteção Civil espanhola disse hoje que "o pior já passou" e que o fim dos incêndios que duram há duas semanas em Espanha está "cada vez mais próximo".

Em declarações à estação de televisão espanhola TVE, citadas pela AFP, Virginia Barcones explicou que "não resta muito e o fim está próximo".

Espanha é o país da UE com maior área ardida este ano até agora e há registo de, pelo menos, quatro mortes.

Centenas de pessoas foram retiradas das suas casas, sendo que muitos moradores já conseguiram regressar nas últimas 24 horas.

Depois da onda de calor que durou 16 dias e cujas temperaturas registadas atingiram os 45ºC em algumas regiões de Espanha, as previsões apontam para descidas de temperatura e diminuição da intensidade do vento, resultando em "condições mais favoráveis" para apagar os incêndios, explicou ainda Virginia Barcones.

O Governo espanhol ativou em 11 de agosto o mecanismo europeu de proteção civil para solicitar meios internacionais e recebeu ajuda de nove países da UE, naquele que é o maior contingente de ajuda internacional que já chegou ao país desde 1975, referiu a Proteção Civil espanhola.