Pedidos de asilo na UE diminuem em Maio em comparação com 2024

Os pedidos de asilo em países da União Europeia (UE) diminuíram 30% em maio deste ano, em comparação com o período homólogo de 2024, para quase 55.000, anunciou hoje o Gabinete de Estatística do bloco comunitário (Eurostat).

De acordo com a informação divulgada hoje pelo Eurostat, em maio de 2025 um total de 54.780 pessoas pediram asilo num dos 27 países do bloco político-económico europeu, um decréscimo de 30% em comparação com o mês homólogo do ano passado (77.945).

No entanto, houve um aumento de 12% em comparação com abril deste ano (48.935).

Verificou-se uma ligeira inversão da tendência que estava a ser registada no início do ano, uma vez que o número de pedidos de asilo em países da UE diminuiu durante três meses consecutivos.

O maior número de pedidos de asilo continua a ser de cidadãos da Venezuela (8.085), do Afeganistão (4.575), do Bangladesh (3.095) e da Síria (2.935).

Já os países que receberam mais pedidos foram Espanha (12.755), Itália (11.760), França (9.490) e Alemanha (8.330).

Das quase 55.000 pessoas que pediram asilo em países da UE foram identificados 1.960 menores que viajavam sozinhos, maioritariamente provenientes da Eritreia (410), do Afeganistão (240) e da Síria (215).