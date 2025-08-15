Trump e Putin já não vão reunir-se a sós e serão acompanhados por conselheiros

O encontro a sós previsto para hoje no Alasca entre os presidentes norte-americano, Donald Trump, e russo, Vladimir Putin, já não vai acontecer e os dois líderes estarão acompanhados por outros membros das suas delegações, anunciou a Casa Branca.

Ao contrário do que tinha previsto no início da semana, a porta-voz da presidência norte-americana, Karoline Leavitt, disse aos jornalistas a bordo do avião Air Force One, que transportava Trump para o Alasca, que a reunião será alargada ao secretário de Estado, Marco Rubio, e ao enviado especial Steve Witcoff.

O motivo da alteração em relação ao programa anunciado ainda não foi divulgado, não tendo sido também divulgados os nomes dos dirigentes russos que acompanharão Putin no primeiro encontro da cimeira.

Após a parte bilateral, as delegações reunir-se-ão para almoço, que, da parte norte-americana, além de Rubio e Witcoff, prevê também as presenças dos secretários do Tesouro, Scott Bessent, do Comércio, Howard Lutnick, da Defesa, Pete Hegseth, e a chefe de gabinete do líder da Casa Branca, Susie Wiles.

Donald Trump foi o primeiro a chegar à Base Aérea de Elmendorf-Richardson, nos arredores de Anchorage, onde se encontrará com o homólogo russo para uma cimeira focada no conflito na Ucrânia, mas que deverá também abordar assuntos bilaterais e os principais temas da agenda internacional.

Perto das 11:00 locais (20:00 em Lisboa), Putin desembarcou no mesmo local, para o seu regresso a um grande palco diplomático, após mais de três anos decorridos sobre a invasão russa da Ucrânia e da posterior emissão de um mandado de detenção do Tribunal Penal Internacional contra o líder do Kremlin.