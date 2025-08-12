Qualidade premium da Miele agora em promoção
Na Raimundo Ramos encontra um frigorífico de topo no mercado com um desconto superior a 150 euros
A excelência da Miele está agora ainda mais ao seu alcance na Raimundo Ramos. O frigorífico combinado de instalação livre, na cor branca, está em promoção exclusiva. Passou de 1049 euros para 891,65 euros, o que equivale a um desconto superior a 150 euros.
Este modelo oferece iluminação LED para uma visibilidade perfeita, sistema de refrigeração DailyFresh que preserva os alimentos por mais tempo e possibilidade de ajustar de forma independente a temperatura do compartimento frigorífico e do congelador.
Em termos de design, dispõe de 4 prateleiras, 2 gavetas de fresco e prateleiras na porta, além de 3 gavetas de congelação para uma organização prática e eficiente. No que toca a dimensões, possui 600 mm (largura) x 1860 mm (altura) x 660 mm (profundidade).
Promoção válida até fim de stock.
Passe na Raimundo Ramos e veja com os seus próprios olhos. Afinal, uma cozinha organizada é meio caminho andado para uma vida mais tranquila.
