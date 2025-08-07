PS acusa Governo de falta de planeamento e transparência na Saúde

O PS critica o Governo Regional pela "gritante falta de planeamento e transparência" na área da Saúde, apontando uma série de casos que acabam por comprometer a prestação de cuidados de saúde. Os socialistas falam em notícias de equipamentos avariados nos hospitais, falta de materiais e de medicamentos, centros de saúde com instalações degradadas e equipamentos inutilizados.

A deputada Marta Freitas dá conta de um longo histórico de falhas e queixas que têm vindo a ser tornadas públicas e que "atestam a forma displicente como o executivo tem vindo a tratar o sector". "A saúde é um direito fundamental e tem de merecer outra atenção por parte do Governo Regional", afirma Marta Freitas, lamentando que o SESARAM ande a “propagandear o seu pioneirismo em determinadas áreas”, mas negligencie tantas outras. “O investimento na manutenção dos equipamentos existentes e das infraestruturas degradadas e a garantia de que não faltam profissionais, materiais e medicamentos são questões que têm de estar sempre salvaguardadas”, entende a socialista.

Quanto ao processo do novo hospital, fala em "falta de transparência", uma vez que, em Outubro do ano passado foi avançado que o lançamento do concurso para a terceira fase da obra aconteceria até final do ano, mas em Abril deste ano é que o ex-secretário regional dos Equipamentos e Infraestruturas veio a público anunciar que o projeto da terceira fase do hospital estava praticamente concluído.

"Como é que o Governo ia abrir o concurso se ainda não tinha o projecto pronto?", interroga Marta Freitas, notando o facto de, como foi noticiado hoje, pelo DIÁRIO, o actual secretário vir, novamente, anunciar o lançamento do concurso para a segunda quinzena deste mês.

A socialista não deixa também de se referir à nova Unidade Local de Saúde do Porto Santo, que deveria estar concluída em Setembro, mas que, apesar dos constantes anúncios da retoma das obras, continua a não apresentar qualquer evolução.