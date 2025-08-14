Remuneração bruta mensal média por trabalhador aumentou 5,5% em termos homólogos

A Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM) divulgou os valores provisórios do 2.º trimestre de 2025, referentes à remuneração média mensal por trabalhador por posto de trabalho, das entidades com sede fiscal na Região Autónoma da Madeira (RAM).

No 2.º trimestre de 2025, a remuneração bruta total mensal média por trabalhador (por posto de trabalho) aumentou 5,5%, em comparação com o mesmo período de 2024, situando-se nos 1 676 Euros. A remuneração regular e a remuneração base registaram subidas de 4,9% e 4,8%, atingindo valores de 1 318 e 1 268 Euros, respetivamente.

Em termos reais, isto é, tendo por referência a variação do Índice de Preços no Consumidor (IPC) da Região, observa-se que a remuneração média total por trabalhador aumentou 2,2%, a remuneração regular cresceu 1,6% e a remuneração base subiu 1,5%, face ao 2.º trimestre de 2024.

Estes resultados compreendem 109,1 milhares de postos de trabalho (+3,0% face ao 2.º trimestre de 2024), correspondentes a beneficiários da Segurança Social e a subscritores da Caixa Geral de Aposentações de entidades com sede fiscal na RAM.

Em termos homólogos, destacam-se os aumentos da remuneração total, nas “Atividades financeiras e de seguros” (secção K; +9,9%), “Indústrias transformadoras” (secção C; +9,7%), nas empresas com 10 a 19 trabalhadores (+8,3%), no setor público (+5,9%), nas empresas do setor transacionável (+7,1%), nas empresas dos “Serviços financeiros com forte intensidade de conhecimento” (+9,9%) e nas empresas com “Baixa tecnologia industrial” (+9,8%).

No 2.º trimestre de 2025, a remuneração bruta total mensal média por trabalhador na Região foi de 1 676 Euros, ficando 65 euros abaixo da média nacional, que se fixou nos 1 741 Euros. A variação homóloga, em termos nominais, no País, foi de 6,0% (1 643 Euros em junho de 2024) e, em termos reais, de 3,7%.