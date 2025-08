Portugal com 3.º maior recuo homólogo nos preços da produção industrial na UE

Os preços homólogos na produção industrial aumentaram 0,6% tanto na zona euro quanto na União Europeia (UE) em junho, com Portugal a registar o terceiro maior recuo (-2,8%), divulga hoje o Eurostat.

Na variação mensal, de acordo com os dados do serviço estatístico europeu, os preços na produção industrial avançaram 0,8% na área do euro e 0,7% na UE, tendo Portugal (1,7%) apresentado a terceira maior subida entre os Estados-membros.

Face a junho de 2024, os maiores avanços no indicador foram observados na Bulgária (8,4%), Grécia (5,0%) e Itália (3,9%), tendo a Estónia (-5,2%), a Lituânia (-2,9%) e Portugal (-2,8%) registado os principais recuos).

Face a maio, as subidas mais importantes foram apresentadas por Espanha (3,1%), Itália (2,2%) e Portugal (1,7%).

As principais quebras em cadeia, por outro lado, observaram-se na Estónia (-3,8%), Irlanda (-2,8%) e Suécia (-1,4%).