Investir em Ciência numa Região Ultraperiférica: vale a pena?

Ninguém questiona a importância de investir em Universidades, Hospitais ou Escolas. É algo natural. Mas quando se fala em Ciência, Tecnologia e Inovação, surgem dúvidas: será que compensa, especialmente numa Região Ultraperiférica como a nossa?

Desde 2018 tenho a honra de integrar o Conselho de Administração da ARDITI. Esta função oferece-me uma perspetiva privilegiada sobre o impacto real do investimento regional nesta área. Entre 2018 e 2024, cerca de 10 milhões de euros do Orçamento Regional foram aplicados na ARDITI. Pode parecer um valor elevado, mas vejamos o que este investimento representou: permitiu pagar salários, assegurar serviços e manter viva uma infraestrutura humana e física essencial à Ciência, Tecnologia e à Inovação na Madeira. Mais do que isso, serviu para complementar projetos que, de outro modo, não seriam totalmente financiados — e, por isso, não poderiam ser executados na Região.

O resultado? Com esta base de 10 milhões de euros, conseguimos atrair 41 milhões de euros em fundos europeus para a Região. Em termos simples: por cada euro investido pela Região, a ARDITI conseguiu acrescentar mais quatro. E este número não inclui o mais recente investimento do PRR, no valor de 20 milhões de euros, cuja execução estará concluída até 2026.

Estes números traduzem-se em pessoas e conhecimento. No mesmo período, participámos em 17 projetos europeus com financiamento integral, assegurámos salários para 75 investigadores (doutorandos e pós-doutoramento) e contratámos 65 técnicos qualificados para apoiar as atividades. Graças a este esforço, a ARDITI está associada a cerca de 700 publicações científicas internacionais, com dois investigadores no top 2% mais citados a nível mundial, e proporcionou a mais de 13 mil alunos e professores da Região contacto direto com a Ciência e Tecnologia desenvolvidas localmente. O programa educativo da ARDITI, em parceria com a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, visa sensibilizar os jovens para a carreira de investigação científica.

Importa referir que os dois únicos investigadores da carreira de investigação científica da ARDITI, (e que integram o quadro de pessoal) não são pagos pela Região. Desde 2015, são pagos diretamente pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT). A título de exemplo, um desses investigadores, contratado em 2015, foi responsável, entre 2018 e 2024, pela captação de 4,5 milhões de euros em projetos e serviços já concluídos. Atualmente, gere cerca de 30 milhões de euros em projetos, dos quais 10 milhões resultam de fundos regionais, europeus e de outros fundos específicos.

Destaco, ainda, o efeito multiplicador — ainda que subtil — deste investimento na economia regional: os projetos contratam investigadores que, por sua vez, trazem as suas famílias, contribuindo para o dinamismo social e económico da Região.

Perante estes resultados, a resposta à pergunta inicial é clara: sim, vale a pena investir em Ciência, Tecnologia e Inovação. Mesmo — e talvez sobretudo — numa Região Ultraperiférica que não pode continuar a depender exclusivamente do setor do Turismo. Porque, por cada euro investido em Investigação, Desenvolvimento e Inovação, a ARDITI multiplica oportunidades, gera conhecimento, impulsiona o crescimento económico, e contribui para a construção do futuro da Madeira,