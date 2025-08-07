França proíbe utilização de pesticida tóxico na agricultura

O Conselho Constitucional francês 'chumbou' hoje parcialmente a lei aprovada em julho pelo parlamento, proibindo a utilização de um pesticida na agricultura, reivindicada pelos agricultores durante a onda de protestos de 2024.

A mais alta autoridade constitucional de França decidiu que esta medida, uma das mais importantes da chamada "Lei Doublemb", assim designada, adotando o nome do senador que a redigiu, viola a Carta Ambiental do país e, por isso, não pode ser adotada.

No entanto, deu luz verde à maioria das outras medidas incluídas na lei, como a simplificação administrativa dos procedimentos a que os agricultores franceses estão sujeitos.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, cujo partido foi um dos impulsionadores da lei aprovada no dia 10 de julho, juntamente com a extrema-direita e a moderada, anunciou que tomou nota da decisão do Tribunal Constitucional e que promulgaria a lei na sua forma atual após a censura do tribunal, dentro de 15 dias.

Os agricultores reivindicaram o direito de utilizar o pesticida, proibido em França desde 2018, mas autorizado noutros países, para poderem produzir nas mesmas condições que outros agricultores.

A medida foi contestada pela esquerda e por várias organizações ambientalistas, que organizaram uma petição 'online' que recebeu dois milhões de assinaturas em poucos dias, abrindo caminho para uma releitura do texto na Assembleia Nacional.

O Tribunal Constitucional adotou alguns dos argumentos dos ambientalistas, como o impacto que este pesticida, membro da família dos neonicotinoides, tem na biodiversidade, afetando insetos e aves polinizadoras, o que, segundo a sua decisão, acaba por acarretar "riscos para a saúde humana".

Os neonicotinoides são uma classe de inseticidas derivados da nicotina (substância presente no tabaco).

De acordo com o estudo "Uma avaliação da carga de toxicidade aguda de inseticidas (AITL) e de pesticidas químicos usados em terras agrícolas nos Estados Unidos", publicado em 2019, os neonicotinoides são "altamente tóxicos para os insetos".

O uso de neonicotinoides no tratamento de sementes também impulsionou o declínio de aves insetívoras nos Países Baixos e em França.

O Tribunal Constitucional francês, por falta de medidas suficientes de controlo, estabeleceu que a autorização deste pesticida viola "o quadro definido pela jurisprudência da Carta do Ambiente", à qual o conselho atribui valor constitucional.

A decisão representa uma situação desfavorável para a coligação governamental de esquerda, que se baseou nesta lei para reprimir as reivindicações dos agricultores franceses, que paralisaram as principais áreas de França durante vários dias com as manifestações de 2024, segundo a EFE.

A autorização deste pesticida foi uma das principais reivindicações do sindicato agrícola (FNSEA), o principal sindicato do país.

Os grupos ambientalistas, que convocaram uma manifestação em frente ao Tribunal Constitucional, aclamaram a decisão.