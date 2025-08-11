Mundo ‘parou’ para ver eclipse solar há 26 anos

Foi há precisamente 26 anos que o mundo assistiu a um eclipse solar. As farmácias venderam óculos ‘especiais’ para que fosse possível ver-se o fenómeno com segurança para os olhos.

Foi o último eclipse total do milénio. O efeito esperado era o de anoitecer abrupto, mas na Madeira essa não foi uma realidade, uma vez que, devido ao seu posicionamento, na Região apenas se assistiu a um eclipse parcial. Aliás, em Portugal apenas foi possível registar um eclipse parcial. Na Normandia, por exemplo, registou-se um eclipse total e 'fez-se noite' de repente.

Já no Porto Santo, os óculos especiais esgotaram na farmácia. Foram vendidos 2 mil exemplares. Já no Miradouro do Moinho, o Ministério da Ciência e Tecnologia cedeu ao Programa Astronomia de Verão no Porto Santo 50 óculos, que seriam depois disponibilizados aos residentes.

O Papa João Paulo II falou aos fiéis durante o eclipse solar, durante a audiência semanal no Vaticano.