Desinformação procura culpar Governo Trump por inundações no Texas

Desinformação de esquerda e direita nas redes sociais procura culpabilizar o Governo de Trump e os cortes no Serviço Nacional de Meteorologia (NWS) pelas inundações que ocorreram no Texas, segundo um relatório da organização especializada em desinformação NewsGuard.

Do lado da esquerda, "utilizadores liberais das redes sociais e especialistas alegaram infundadamente que o fracasso da NWS em prever com precisão as fortes chuvas foi causado por cortes no pessoal que o Governo Trump havia feito na agência no início deste ano", lê-se no relatório.

As duas principais publicações que procuram credibilizar esta narrativa desinformativa, somaram mais de um milhão de visualizações num só dia.

"Embora seja verdade que alguns cargos nos centros de previsão do NWS no Texas não foram preenchidos no momento das inundações, especialistas meteorológicos independentes disseram que o NWS forneceu os avisos mais oportunos e as previsões mais precisas possíveis."

Pelo lado da direita, o relatório refere que os utilizadores neste quadrante político estão orientados para a conspiração, alegando que o Governo criou tempestades que causaram as inundações, através de técnicas químicas que incentivam uma maior precipitação.

"As tecnologias de modificação do clima não causaram as inundações no Texas", afirmaram os especialistas ouvidos pelas NewsGuard.

Além disso, o documento indica que, quando ocorrem eventos climáticos extremos, as teorias da conspiração sobre a sua origem tomam lugar nas plataformas digitais.

Pelo menos 161 pessoas ainda estão desaparecidas, após as inundações no Texas, que já causaram mais de 100 mortos.

As cheias repentinas foram causadas por chuvas torrenciais na manhã de sexta-feira, que fizeram o rio Guadalupe subir oito metros em apenas 45 minutos.

Caíram quase 300 milímetros de chuva por hora, um terço da precipitação média anual.

As inundações repentinas, causadas por chuvas torrenciais que o solo ressecado não consegue absorver, não são incomuns.

Mas, de acordo com a comunidade científica, as alterações climáticas induzidas pelo homem tornaram eventos climáticos como inundações, secas e ondas de calor mais frequentes e intensos.

A NewsGuard é uma organização especializada na luta contra a desinformação que explora notícias e a forma como a desinformação se espalha 'online', com o objetivo de descobrir as forças que moldam as narrativas falsas disseminadas na internet.