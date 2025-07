Número de mortos nas cheias no Texas sobe para 89

O número de mortos nas inundações no estado do Texas, no sul dos Estados Unidos, subiu para 89, disseram hoje as autoridades locais, depois de terem sido recuperados 75 corpos.

Dos 75 corpos recuperados na zona de Kerr, uma das mais afetadas pela catástrofe, 48 eram adultos e 27 crianças, disse o xerife do condado de Kerr, Larry Leitha Jr., em conferência de imprensa.

O paradeiro de 41 pessoas ainda é desconhecido, acrescentou.

O balanço anterior dava conta de 79 mortos e 41 desaparecidas, tendo as autoridades indicado inicialmente que 28 crianças tinha morrido no campo de férias cristão para raparigas, Camp Mystic Christian.

Os responsáveis do campo confirmaram hoje a morte de 27 crianças e disseram estar em contacto com as autoridades locais e estatais para ajudar nos esforços de socorro, indicou em comunicado.

As inundações devastaram o centro de sul do estado, na sexta-feira, Dia da Independência dos Estados Unidos, com o serviço de meteorologia norte-americano a indicar que mais de 30 centímetros de precipitação se acumularam num período de apenas 12 horas, o que fez subir as águas do rio Guadalupe para 9,9 metros, o segundo nível mais alto registado pelas autoridades.