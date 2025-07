Número de mortos nas cheias no Texas sobe para 59

As inundações no Texas, no sul dos Estados Unidos (EUA), fizeram 59 mortos, de acordo com um novo número provisório de mortos anunciado hoje pelo vice-governador daquele estado, Dan Patrick.

"Perdemos mais pessoas. Agora estamos nos 59", avançou o responsável estadual ao canal de televisão Fox News, acrescentando esperar que "este número aumente".

As cheias repentinas, que começaram antes do nascer do sol de sexta-feira no condado de Kerr, no estado norte-americano do Texas, causaram ainda um número desconhecido de pessoas desaparecidas, segundo as autoridades.

Entre os desaparecidos estão 27 raparigas do Camp Mystic, um acampamento de verão cristão ao longo do rio Guadalupe, naquele condado.

Mas, à medida que as autoridades iniciam um dos maiores esforços de busca e salvamento da história recente do Texas, estão sob crescente escrutínio sobre os preparativos e a razão pela qual os residentes e os campos de férias para jovens espalhados ao longo do rio não foram alertados atempadamente ou instruídos para abandonar os locais de perigo, avançou a AP.

Equipas aéreas, terrestres e aquáticas estão a realizar operações em busca de sobreviventes e corpos, tendo sido mobilizados cerca de 500 socorristas e 14 helicópteros, enquanto a Guarda Nacional do Texas e a Guarda Costeira enviaram reforços, segundo a AFP.