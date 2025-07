Autoridade procuram cerca de 30 crianças desaparecidas nas inundações do Texas

As equipas de resgate estão à procura de cerca de trinta crianças desaparecidas no Texas, no sul dos Estados Unidos, após as violentas inundações que causaram dezenas de mortes, segundo um balanço provisório.

As autoridades já contabilizaram 27 mortos na sequência das inundações ocorridas na sexta-feira no centro do Texas e, neste momento, as autoridades procuram dezenas de crianças desaparecidas, afirma a agência de notícias Agence France Presse (AFP).

Na sexta-feira, as chuvas intensas devastaram um acampamento cristão, onde estavam cerca de 750 crianças.

"Hoje será um dia difícil" para a população, alertou o presidente da câmara, Joe Herring, citado pela AFP.

Já o responsável local, Dalton Rice, garantiu que as equipas de resgate "não vão parar até que todos tenham sido encontrados", garantindo que irão disponibilizar "todos os meios necessários".

No terreno, as equipas de resgate enfrentavam hoje de manhã condições "muito difíceis", porque o terreno está "cheio de detritos, com uma configuração muito complicada ao longo das margens do rio", explicou Dalton Rice, administrador municipal de Kerrville, sede do condado de Kerr, local onde ocorreu a tragédia.

Entretanto o presidente norte-americano Donald Trump também já prometeu, através da sua rede social, que a ministra da Segurança Interna, Kristi Noem, "estará em breve no local".

As equipas de busca continuam no terreno, tendo já resgatado 850 pessoas até ao momento.