Mortos nas inundações no Texas sobem para 43 dos quais 15 são crianças

O número de mortos pelas cheias no estado norte-americano do Texas subiu para 43, incluindo 15 crianças, informaram no sábado as autoridades do condado de Kerr, zona central do desastre e localizada a leste de San Antonio.

O xerife do condado de Kerr, Larry Leitha Jr., disse em conferência de imprensa que o número de corpos recuperados aumentou para 43, incluindo 28 adultos e 15 crianças, após a devastação causada pela rápida elevação do rio Guadalupe.

Leitha Jr. explicou que "centenas" de socorristas permanecem nas zonas inundadas e que estão a ser realizados esforços em operações de busca e salvamento, pedindo à população que envie informações sobre os desaparecidos, incluindo o último paradeiro conhecido.

As equipas de resgate continuam a vasculhar as margens do rio Guadalupe, na região de Texas Hill Country, à procura das 27 raparigas que participavam num acampamento cristão e continuam desaparecidas, descreveu a agência de notícias Associated Press (AP).

As colinas ao longo do rio Guadalupe estão repletas de acampamentos juvenis e parques de campismo centenários, que são particularmente populares durante o feriado de 04 de julho.

A tempestade de sexta-feira fez com que as águas do rio subissem oito metros em apenas 45 minutos antes do amanhecer, mas o perigo ainda não passou.

As chuvas torrenciais continuaram a atingir no sábado comunidades nos arredores de San Antonio, tendo as autoridades lançado alertas e avisos de enchentes repentinas que permanecem ativos.

No local há helicópteros, barcos e 'drones' que continuam à procura de vítimas e a resgatar quem esteja preso ou isolado.

"Não vamos parar até encontrarmos todos os desaparecidos", disse Nim Kidd, chefe do Departamento de Gestão de Emergências do Texas.

As autoridades também ainda não esclareceram se os acampamentos e os residentes em locais muito vulneráveis a inundações receberam os avisos adequados e se foram feitos preparativos suficientes, acrescentou a AP.