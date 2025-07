Conheça os destaques da imprensa nacional

Diário de Notícias:

- "Despesa com medicamentos gratuitos para beneficiários do CSI cresce 68%"

- "Segurança. Dois reclusos fogem de Alcoentre. Prisão teria torre e algumas câmaras desativadas"

- "Jorge Viana. 'O bom é um mundo de colaboração. É por isso que eu aposto no acordo do Mercosul com a UE"

- "Round 2. José Sócrates responde hoje ao Ministério Público"

- "Autárquicas. Quase metade das freguesias de Lisboa pode mudar de mãos"

- "Comércio. Trump abre fogo com tarifas de 25%, mas diz que ainda quer negociar"

- "Euro2025. Portugal empata (1-1) frente à Itália e mantém esperança no apuramento"

Correio da Manhã:

- "Julgamento do caso da grávida da Murtosa. Júri decide destino do amante de Mónica"

- "FC Porto apresente novo treinador. Dragão ambicioso investe forte no mercado"

- "Benfica. Kokçu recusa trabalhar com Lage"

- "Sporting. Milhões de Gyokeres para comprar Luis Suárez"

- "'Marquês'. Sócrates tenta travar processo"

- "Rio de Mouro, Sintra. Mãe tira bebé de 5 meses das mãos de raptora"

- "Até 2030. Helicópteros do INEM custam 42 mil euros por dia"

- "Norte do país. Assaltantes com drone para controlar idosos"

- "Algarve. Pesca ilegal de atum que vale milhões"

- "Usam corda. Dois presos fogem da cadeia de Alcoentre"

Público:

- "Dois terços dos concelhos possuem menos de dez agências bancárias"

- "Urgências. Direcção Executiva sob fogo com falta de resposta a grávidas. Helicópteros da Força Aérea não conseguem aterrar em vários heliportos. Ministro da Defesa corrige INEM"

- "Saúde. Consumidas menos 18 mil toneladas de sal e 7432 de açúcar"

- "Justiça. Dois reclusos escalam muro e fogem da prisão de Alcoentre"

- "Mudança de director. Administração da RTP arrisca multa de 20 mil a 150 mil euros"

- "Imigrantes. Provedoria aponta 'falhas graves' a PSP no Benformoso"

- "Parlamento. Aguiar-Branco tem 'reservas' sobre lei da nacionalidade do Governo"

- "Faixa de Gaza. Fundação israelita e [norte-] americana propôs campos de 'desradicalização'"

- "Espécie protegida. Programa Alcateia tem cinco milhões para recuperar lobo-ibérico"

i:

- "Irrecusável"

- "Férias de verão. Hora de fazer as malas."

- "Muitos portugueses estão à beira de gozar o merecido descanso"

- "Os destinos mais procurados, do Funchal às paragens exóticas"

Jornal de Notícias:

- "Fim das portagens nas scut tira 25 mil carros por dia das nacionais"

- "Dois presos usam lençóis para escapar da cadeia"

- "'Quero devolver o FC Porto ao seu lugar'. Farioli ambicioso na apresentação. Villas-Boas promete maior mercado de sempre na história do clube"

- "Gaia. Menezes ameaça abandonar Unir e promete reabrir Ponte Luís I ao trânsito"

- "Economia. Banca atinge lucro recorde à boleia das comissões"

- "Portugueses cortam no sal e no açúcar"

- "Europeu. Navegadoras empatam com Itália e mantêm vivo sonho dos quartos"

- "Fisco. Disparam dívidas por cobrar após prescrição"

- "Justiça. Gangue perigoso ataca e assalta idosos debilitados na Região Norte"

- "Chega. Expor crianças imigrantes não viola a lei, diz Aguiar-Branco"

Negócios:

- "Pensões em Portugal são das que mais vão consumir receita"

- "Negociação coletiva garante até seis semanas de férias"

- "Trump e a UE mais próximos de um acordo nas tarifas"

- "Governo avança já com um leilão de 300 MW de ligação à rede do Pego"

- "Novo Negócio da bolsa quer chegar ao IGCP, BdP e banca"

- "EUA vs China: a escolha que Angola não pode fazer"

- "Turismo. Tirsense dono da cadeia Moov com mais dois hotéis no Brasil"

Jornal Económico:

- "Estado ganha 50 milhões com taxa sobre álcool"

- "Miranda Sarmento e EU acreditam em acordo com tarifas abaixo de 10%"

- "Margens de refinação caem 20% no primeiro trimestre"

- "Venda de menos de 50% da TAP arranca nas próximas semanas"

- "Trump ameaça tarifas extra de 10% a países alinhados ao BRICS"

- "'Falhas graves' à operação da PSP na rua do Benformoso"

- "Novo partido de Musk assusta investidores da Tesla"

- "Pascal Donohoe reeleito líder do Eurogrupo"

- "Podcast. 'A incerteza está por toda a parte'"

Record:

- "Benfica. Revolução no meio-campo. Florentino e Kokçu podem seguir pisadas de Renato Sánchez"

- "Sporting. Gyokeres diz basta. Não regressa 6.ª feira"

- "FC Porto. Villas-Boas promete abrir cordões à bolsa: 'Pode ser o maior mercado de sempre'"

- "Farioli apresenta-se: 'Sei o que é preciso para vencer'"

- "Euro feminino. Portugal 1 Itália 1. Navegadoras ainda sonham"

A Bola:

- "Florentino pode render 30 milhões. Nápoles é o principal candidato à contratação do médio do Benfica"

- "Tottenham atento a Kokçu"

- "Sporting. Gyokeres para fechar até sexta-feira. Alternativa. Luis Suárez pode custar 20MEuro"

- "Besiktas insiste por Morita"

- "FC Porto. Vilas-Boas promete 'melhor mercado de sempre'"

- "Europeu feminino. Navegadoras ainda podem sonhar. Portugal-Itália 1-1"

O Jogo:

- "FC Porto. 'Pode ser o maior mercado de sempre'. Vilas-Boas prometeu renovar o plantel na apresentação do novo treinador para ter sucesso imediato"

- "Francesco Farioli. 'Sei o que é preciso para ganhar'"

- "Prpic: 4,5 milhões mais um por objetivos e cláusula de 60MEuro"

- "Benfica. Águias atentas a Cuenca. Central esquerdino do Fulham referenciado"

- "Newcastle pondera avançar por Kokçu"

- "Sporting. Concorrência por Luis Suárez. Sunderland, Burnley e árabes perguntam pelo alvo dos leões"

- "Feminino. Diana Gomes ao cair do pano. Portugal empata com a Itália [1-1] e fica 'vivo'"

- "Arbitragem. Malheiro continua. Tiago Martins só no VAR. Primeira categoria inclui dois juízes para lá do limite de idade"