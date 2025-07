Sócrates e Vieira em destaque nos jornais nacionais

Bom dia. Os jornais nacionais dão hoje amplo destaque ao início do julgamento de José Sócrates, ex-primeiro-ministro, 11 anos após o início do processo. Também em grande destaque o anúncio de recandidatura de Luís Filipe Vieira à liderança do Benfica...

Na revista Visão:

- "Super-ricos. Célebres, excêntricos e perigoso?"

- "Sócrates e os outros grandes escândalos"

- "Manuel Maria Carrilho. 'A democracia vai acabar e não sabemos o que vem a seguir'"

- "Saúde. O que o calor faz ao nosso corpo"

- "As melhores séries de 2025 (até agora)"

No Diário de Notícias:

- "Governo já notificou um em cada quatro imigrantes com ordem para sair"

- "Sócrates em tribunal. A estreia de um antigo primeiro-ministro a responder na justiça. Conheça as principais figuras da Operação Marquês"

- "Almirante Melo Gomes. Defesa nacional. 'Temos navegado à vista e às vezes com as máquinas à ré'"

- "Mobilidade. Condutoras da Uber poderão escolher só passageiras mulheres e vice-versa"

- "Concertação. Governo reitera intenção de alterar lei da greve para ter mais serviços mínimos"

- "Guerra. Netanyahu insiste no fim do Hamas e põe em risco plano de Trump"

- "Euro 2025. Navegadoras defrontam hoje a campeã Espanha"

- "Estreias. A comédia e o caos: o legado de Andy Kaufman"

No Correio da Manhã:

- "Cineasta acusa ator [Nuno Lopes] de a violar e drogar. Português pediu julgamento sumário em Nova Iorque"

- "Benfica. Vieira ataca Rui Costa e lança candidatura"

- "Sporting. Hjulmand na mira da Juventus"

- "FC Porto. Farioli com buraco na defesa"

- "Declaração. Montenegro esconde clientes da Spinumviva"

- "Política. Governo quer limitar direito a fazer greve"

- "'A corrupção não tem hora marcada. Dia histórico no processo 'Marquês'. Julgamento começa hoje"

- "Crise no setor. Produtores de vinho pedem ação do Governo"

- "Fugia com o dinheiro. Polícia Judiciária caça 'burlão dos telhados'"

- "Caos na saúde. Enfermeiros com turnos de 23 horas em Vila Franca"

No Público:

- "Maioria dos directores diz que 'bullying' baixou com o fim dos telemóveis"

- "Operação Marquês. Arranca hoje o julgamento mais esperado de sempre"

- "Lei laboral. Duplicam as convenções com o direito ao teletrabalho"

- "Imigração. Governo ainda à procura de votos e com Marcelo atento"

- "PGR 'não tem a percepção real do que se passa no terreno'. Paulo Lona, presidente do Sindicato dos Magistrados do MP"

- "Guerra na Europa. EUA suspendem envio de algumas armas para a Ucrânia"

No Jornal de Notícias:

- "Sócrates acusado de receber três remessas de dinheiro enquanto era primeiro-ministro"

- "Luís Filipe Vieira candidato à presidência do Benfica"

- "Maia. Preso pela PJ por desviar meio milhão no 'Amanhã da Criança'"

- "Souto Moura projeta 480 apartamentos de luxo no Freixo"

- "Douro. Viticultores fartos de 'empobrecer alegremente'"

- "Educação. Milhares à espera de vaga no jardim de infância"

- "Cinema. Scarlett Johansson é a nova heroína do 'Mundo Jurássico'"

- "FC Porto. Reforço croata para o centro da defesa custa sete milhões"

- "Sporting. Varandas condenado e multado por insultar Pinto da Costa"

No Negócios:

- "MAI, Defesa e Saúde ganham margem para comprar viaturas"

- "As cinco preocupações no horizonte do BCE"

- "Porto de Sines investe 10 milhões em habitação para trabalhadores"

- "Fim de tarifas garantidas às renováveis vai pagar investimento na rede"

- "Governo quer serviços mínimos para greves em 'todas as ocasiões'"

- "Polónia. Populismo é o maior risco para Jerónimo Martins do BCP"

No Jornal Económico:

- "Governo vai reforçar serviços mínimos na lei da greve"

- "Sócrates começa a ser julgado dez anos após detenção"

- "'Estabilidade regulatória é a chave para Portugal como destino para o investimento'. João Rui Ferreira, secretário de Estado da Economia"

- "'Ainda se gasta muito tempo para conseguir concretizar projetos'. CEO do Grupo Paulo Duarte"

- "BCE prepara novo teste de residência dos bancos a ciberataques em 2026"

- "Centeno afasta pressa em mais cortes de juros"

- "Investir em defesa sem preservar Estado social seria 'suicídio coletivo' [Presidente do Conselho Europeu, António Costa]"

- "Chega propõe maior corte do IRS entre o 2.º e o 5.º escalões"

- "BRICS reúnem-se no Rio de Janeiro sob ameaça dos EUA"

No Record:

- "Benfica. Choque nas urnas. Rui Costa e Luís Filipe Vieira enfrentam-se a 25 de outubro"

- "Sporting. 'Até dormi com a bola da Champions', Kochorashvili e a notícia do interesse dos leões"

- "Caso do 'Bandido'. Varandas condenado. Paga 5 mil euros à família de Pinto da Costa"

- "FC Porto. Zubizarreta também sai. Rescisão consumada em breve com o diretor desportivo"

- "FC Porto. Farioli aprova assalto ao mercado"

- "Europeu feminino. Portugal-Espanha. Navegadoras sem medo das campeãs do mundo"

- "Liga. Adeptos custam mais de 1 MEuro. Sporting foi o rei das multas em 2024/25"

- "Ténis. Nuno Borges na 3.ª ronda de Wimbledon"

No O Jogo:

- "FC Porto. Olá Prpic e adeus Marcano. Conversas pelo central entre a SAD portista e o Hajduk Split"

- "'Talento não chega, têm de trabalhar muito bem' - Hassan, que representou Rio Ave e Braga, conheceu Farioli na Turquia"

- "Sporting. Varandas condenado pelo insulto a Pinto da Costa"

- "Hjulmand apontado à Juventus"

- "'Dormi com a bola da Champions' - Reforço Kochorashvili revela o que fez ao saber do interesse leonino"

- "Benfica. Vieira ataca Rui Costa. 'Não permitirei ser usado como argumento expiatório de fracassos'"

- "Braga. Lagerbilke ruma à Pedreira"

- "Futebol feminino. Espanha-Portugal. Cabo das Tormentas na estreia das Navegadoras"

- "Mercado. Arouca. Djouahra assina. Alverca. Nuozzi é reforço. Moreirense. Francisco Domingues chega da Luz. E. Amadora. Grilo e Chernev oficializados"

- "Santa Clara. Henrique Pereira confirmado. Nacional. Nathan, Kavyu Vinícius, Nourani e Pablo Ruan contratados. Casa Pia. Nhaga renova"

E no A Bola:

- "Vieira agita Benfica. Prepara-se para entrar nas eleições e 'baralhar o jogo'"

- "Sporting. Leão convicto que Gyokeres se apresentará"

- "FC Porto. Alvo croata na defesa, Zubizarreta de saída"

- "Novo coordenador técnico da FPF em entrevista"

- "António Silva recusa Arábia mas pensa na Europa"

- "Europeu feminino. Espanha-Portugal. Navegadoras sobem de novo ao palco europeu. Islândia 0-1 Finlândia/ Suíça 1-2 Noruega"