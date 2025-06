Educação, saúde, política e economia em destaque na imprensa

Bom dia. Estas são as principais notícias que fazem as primeiras páginas desta sexta-feira, 27 de Junho de 2025, nas quais não há, efectivamente, nenhum tema que se destaque.

No semanário Expresso:

- "Governo desce IRS já em agosto para reanimar a economia"

- "O calvário dos imigrantes para reunir a família"

- "A 'paz pela força' pode trazer mais guerra"

- "Quem quer saber de Gaza no 'novo' Médio Oriente?"

- "Portugal procura Euro300 milhões de despesa que já existe"

- "Morte por falha no INEM: ninguém atendeu no dia da greve"

- "Julgamento de Sócrates arrisca novas prescrições"

- "José Luís Carneiro: quem é e para onde vai o novo líder do PS"

- "Uma dezena de polícias e militares no grupo neonazi"

- "Presidente da RTP nega pressões do Governo"

- "Canudo 'trama' dirigente da Segurança Social"

- "Sites de relações amorosas recrutam 'donos' em Portugal"

- "PSD deixa PS escolher provedor de Justiça"

- "Gouveia e Melo com a Maçonaria"

- "Protestos em 13 cidades"

- "Constitucional dá nega à TAP"

- "Pedrógão: arguidos absolvidos"

No semanário Nascer do Sol:

- "Nacionalidade portuguesa passa a ser das mais difíceis de obter na Europa"

- "Nova Unidade de Estrangeiros e Fronteiras provoca guerra entre PSP e Polícia Judiciária"

- "Governo não sabe quantos naturalizados foram condenados"

- "Entrevista a Vítor Sereno. Secretário-geral do Sistema de Informações da República Portuguesa. 'Não se podem fazer informações do século XXI com ferramentas do século XX'"

- "Arguido da Operação Picoas reclama 430 mil euros à Altice. MP diz que dívidas do Grupo a uma empresa de Hernâni Vaz Antunes ascendem a 40 milhões"

- "Entrevista a Alexandra Leitão. 'A Lisboa de Carlos Moedas é uma Lisboa adiada'"

- "Portugal Amanhã. Eleições na Mutualista do Montepio: Virgílio Lima sem oposição"

- "Imobiliário. Proprietários dizem que programa do Governo é omisso sobre o setor"

- "Especial Energia. Executivo avança com 100 milhões para combater pobreza energética"

- "PS. Carneiro chega a líder com partido em dificuldades financeiras"

- "Santa Casa. David Lopes sai da administração no fim do mês"

- "Médio Oriente. Como Trump pôs o Irão a lutar pela sobrevivência"

- "José Avilez. 'Já tive que expulsar clientes dos restaurantes por causa de assédios'"

- "Eduardo Paz Ferreira. Da saúde à imigração: análise e reflexões sobre os principais problemas de Portugal"

No Correio da Manhã:

- "Montenegro recusa dar provas dos trabalhos da Spinumviva"

- "Entidade para a Transparência exige informações sobre empresa familiar do primeiro-ministro"

- "Chefe do Governo nega e recorre para o Tribunal Constitucional"

- "Processo Marquês: Juízes dizem que dinheiro de Sócrates não acabava"

- "Lisboa: Traficante lava lucros de esteroides em restaurante"

- "No próximo mês: Certificados de Aforro baixam juros para 2,011%"

- "Autarquias: PJ faz buscas nas câmaras de Oeiras e Grândola"

- "Onda de calor: Mais de 4 dias com temperaturas acima de 40 graus"

- "Hoje no Restelo: Festival de metal com bandas míticas"

- "FC Porto: Martim Fernandes sofre acidente"

- "Benfica coloca Bruma e Kokçu no mercado"

- "Sporting: Gyokeres só quer jogar no Arsenal"

No Público:

- "Apenas 30% dos alunos acabam mestrados no tempo esperado, mas licenciaturas só metade"

- "Olga Roriz. Um solo para descobrir o que pode hoje o corpo"

- "José Luís Carneiro. Os oito desafios do novo líder do PS"

- "Justiça. Tribunais ditam 1118 expulsões de estrangeiros em nove anos"

- "Leilão. Estado não quis comprar carta de D. Manuel I a Vasco da Gama"

- "Albufeiras. Nível de água armazenada é o mais alto desde anos 1990"

- "Dividendos. Galp rendeu 251 milhões ao Estado em oito anos"

No Jornal de Notícias:

- "Técnica e médico demoram meia hora a acionar VMER que podia salvar homem"

- "Nem metade dos alunos conclui a licenciatura em três anos. Cursos com taxa de desemprego zero duplicaram"

- "Mãe e filhos atacados em casa para silenciar denúncia de tráfico de droga na cadeia"

- "F. C. Porto. Saída de Martín Anselmi entra num impasse"

- "Arábia. Ronaldo encaixa 400 milhões no Al Nassr até 2027"

- "IRS. Alívio no imposto traduz-se em menor reembolso em 2026"

- "PS. Carneiro espera transformar partido num 'farol dos portugueses'"

- "Autárquicas. Amarante, Resende, Melgaço e Alcácer perdem vereadores"

- "Maia. Concelho precisa de investir milhões em saneamento"

No Diário de Notícias:

- "Lesados do sorteio das casas avançam contra Câmara de Lisboa"

- "'A narrativa de que a Base das Lajes estaria a perder força geoestratégica não é verdade' - José Manuel Bolieiro, Presidente do Governo Regional dos Açores"

- "O que querem os novos enfermeiros para trabalharem no SNS? Acima de tudo boas equipas e proximidade de casa"

- "Cristiano Ronaldo renova com Al Nassr"

- "Onda de calor em praticamente todo o país estende-se até ao final da próxima semana"

- Khamenei quebra silêncio e EUA tentam calar dúvidas sobre o urânio iraniano"

No Negócios:

- "Alívio do IRS é maior para 17% das famílias"

- "Visabeira entra na Martifer sem obrigação de uma OPA"

- "País consome nuclear, mas centrais são tabu"

- "Contributo da bolsa para a economia cai desde 2020"

- "Função Pública. Governos mudam, trocam-se os dirigentes, mas políticas ficam"

- "Câmbio. Dólar atinge mínimos de mais de 3 anos face ao euro"

No Jornal Económico:

- "Erros e mau planeamento geram caos no aeroporto"

- "O poker de governadores. Banco de Portugal. Ricardo Reis, Vítor Gaspar, Vítor Bento e Álvaro Santos Pereira na corrida para o lugar de Centeno"

- "'Alemanha já deu provas de que consegue dar a volta'"

- "Congresso. Business Roundtable traça objetivo para pôr Portugal a crescer mais"

- "Avenue quer investir entre 50 a 100 milhões por ano até 2030"

- "Madeira bate juros do Estado em operação de crédito de 310 milhões"

- "Bridgewhat quer crescer e ser global"

No O Jogo:

- "FC Porto. Anselmi não pára ataque. Treinador argentino permanece na Invicta"

- "Sub-rendimento de Namaso e Deniz Gul torna prioritário concorrente para Samu"

- "Pepê com preço fixo perante interesse inglês e espanhol"

- "Ricardo Quaresma. 'Venha quem vier, que entenda o clube'"

- "Hóquei em patins. Villas-Boas. 'Dedico vitória aos adeptos alvo de tentativa de homicídio'"

- "A queda do Boavista. Histórico do futebol português em risco de descer aos distritais. Investidor Gerárd Lopez em silêncio. SAD não garante sequer Liga 3. Passivo é de 156 milhões de euros. Treze jogadores com contrato. Terrenos do Bessa têm inquilino por 50 anos. Oliveirense herda vaga na II Liga"

- "Benfica. Belotti abre porta a nova dianteira"

- "Bayern faz contas a Tomás Araújo"

- "Sporting. Champions deixa Luis Suárez feliz. Al Nassr tentou contratar colombiano"

- "Braga. Alaa Bellaarouch blindado por 40 MEuro. Guarda-redes marroquino assinou por cinco épocas"

No A Bola:

- "Sonho americano. Benfica na máxima força para defrontar amanhã o Chelsea nos oitavos do Mundial de Clubes"

- "'Clube exige que estejamos sempre no topo'. Florentino"

- "'Estamos à altura do desafio'. António Silva"

- "Londrinos já deixaram Euro205 M nos cofres da Luz"

- "Belotti não fica e encarnados procuram avançado"

- "Mundial de Clubes. Fase de grupos. Inter-River Plate 2-0. Urawa-Monterrey 0-4. Juventus-Man. City 2-5. WAC-Al Ain 1-2"

- "Arábia Saudita. Ronaldo renova com o Al Nassr até 2027"

- "Sporting. Champions é trunfo leonino para chegar a Luis Suárez. Avançado colombiano tem pretendentes em Inglaterra e Itália, mas nenhum com entrada direta na prova"

- "'Se não fosse o Sporting o meu pai tinha desistido mais cedo'. Tiago Fernandes, filho do grande Manuel Fernandes, recorda o pai um ano após ter partido"

- "FC Porto. Os sete pecados 'mortais' de Martín Anselmi. Villas-Boas deve escolher o sucessor do argentino até este fim de semana. Italiano Francesco Farioli bem cotado"

E no Record:

- "Lista de compras"

- "Águias identificam seis posições para reforçar"

- "Defesa esquerdo; central; trinco; ala esquerdo; médio criativo; ponta de lança"

- "Confiança para o duelo com o Chelsea"

- "Florentino: 'Pouco importa quem é o favorito, isso vê-se no campo'"

- "António Silva: 'Vamos estar à altura do desafio'"

- "Feliz com a renovação pelo Al Nassr: Ronaldo - 'Ambição que não tem linha de meta'"

- "Boavista: A queda de um campeão"

- "Sporting: Sonho com limites"

- "Harder recorda final da taça: 'Mostrámos a forte mentalidade que temos'"

- "Pré-época para Quenda começa a 12 de julho"

- "Kovacevic vendido ao Norwich"

- "FC Porto: Villas-Boas em reflexão"

- "Martim Fernandes em acidente de carro... às 6 da manhã"

- "Quaresma alerta: 'Que quem vier perceba que isto é o FC Porto'"