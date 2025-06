Benfica em destaque na imprensa desta quarta-feira

Bom dia. As principais notícias nos jornais generalistas e económicos nacionais nem sequer é o desporto, nomeadamente o futebol. Mas o tema, o desempenho do Benfica no Mundial de Clubes, além de grande destaque nos jornais desportivos também tem direito a primeira página na maioria dos restantes jornais, pelo que acaba por ser o tema mais transversal desta quarta-feira, 25 de Junho de 2025.

Na revista Sábado:

- "A saga da família Van Zeller"

- "Assessor já fatura com o Governo. Negócios de Cunha Vaz cresceram 200% este ano"

- "Cargos, empresas e contratos. Governantes em contra-relógio para estarem dentro da lei"

- "Nova moda. Fotos-Surpresa de pedidos de casamento podem custar 400 euros"

- "Obssessivos-compulsivos chegam a lavar as mãos durante meia hora"

No Diário de Notícias:

- "Três mil pessoas sofreram quedas em hospitais nos últimos cinco anos"

- "Nova Assembleia. Chega conquista quatro comissões parlamentares e tira Orçamento e Finanças ao PS"

- "Processos contra a AIMA entopem tribunais administrativos. Há seis juízes para 54.381 ações"

- "Médio oriente. Trump irrita-se mas diz que cessar-fogo se mantém. 'Foi uma grande honra parar a guerra'"

- "Cimeira da NATO. Ucrânia e a ameaça da Rússia ganham protagonismo antes da chegada de Trump a Haia"

- "Conferência. DN Brasil debate oportunidades e desafios da relação luso-brasileira"

- "OPA. Governo espanhol impede fusão do BBVA com o Sabadell durante três anos"

- "Media. Direção de informação da RTP demitida em bloco. Administração quer empresa 'mais eficiente e rejuvenescida'"

- "Isabel da Nóbrega. Uma vida dedicada à escrita e à leitura"

- "Mundial de Clubes. Triunfo histórico do Benfica sobre o Bayern Munique vale apuramento"

No Correio da Manhã:

- "Homicida solto por excesso de preventiva. Envolvido na morte de homem de 32 anos em Famalicão libertado por atraso da justiça em recurso"

- "Intervenção explosiva. Trump obriga Israel e Irão a acatarem cessar-fogo"

- "Benfica 1 Bayern 0. Benfica faz história e soma milhões. Bate alemães e está nos 'oitavos' do Mundial"

- "FC Porto. Fiasco na América agrava pressão"

- "Sporting. Liverpool entra na corrida por Gyokeres"

- "97 pessoas de saída. RTP extingue 11 direções e demite António José Teixeira"

- "Santa Maria. Caso do 'turbo-médico' leva a demissão de diretor de hospital"

- "CMVM. 'Polícia da bolsa' apanha 33 famosos na intermediação"

- "Com jovens. Padre readmitido após mensagens de teor obsceno"

No Público:

- "Venda do Novo Banco vai dar ganhos a actuais e antigos administradores"

- "Moçambique. País vive os 50 anos da independência entre a ansiedade e a desesperança"

- "Mia Couto: 'Eu sei quanto é que este país mudou e como é que era viver aqui antes'"

- "Gulbenkian. Xavier Solomon 'honrado' por ser o novo director do museu"

- "Nacionalidade. Governo recua a leis de há 22 e 30 anos em medidas aprovadas pelo Conselho de Ministros"

- "Médio Oriente. Donald Trump dá puxão de orelhas a Israel e segura cessar-fogo com O Irão"

- "Estudo Edulog. 40% dos alunos seguem directos da licenciatura para o mestrado"

- "Michael Shelanski. Trump 'não conseguirá destruir as universidades'"

No Jornal de Notícias:

- "Recorde de mortes por água contaminada e falta de higiene"

- "Benfica 1-0 Bayern. Jackpot mundial"

- "FC Porto 4-4 Al Ahly. Crise. Villas-Boas avalia continuidade de Anselmi"

- "Pedro Duarte privilegia Coimbra e promete transportes gratuitos"

- "Médio Oriente. Trégua entre Israel e Irão imposta pela fúria de Trump"

- "Justiça suspende pena de jovem que chantageou e violou menor"

- "S. João. Uma festa sem fronteiras no Porto, Braga e Vila do Conde"

- "Casa do Douro. Nem para pagar a luz há dinheiro"

- "PSP. Nova unidade de estrangeiros esbarra na escassez de meios"

- "Portugal Fashion. Inês Amorim e Reid Baker afirmam-se em França"

- "Zelensky. Alerta sobre risco de ataque russo a países da NATO"

No Negócios:

- "Rendimento real das famílias trava a fundo no início do ano"

- "Tráfego nas SCUT dispara com fim das portagens"

- "'Oportunidade' para o euro não pode ser 'tomada por garantida'"

- "Tribunais administrativos querem chegar a 2028 sem processos antigos"

- "Sustentabilidade 20|30. Sandra Silva, CEO da Veolia Portugal. 'Pode fazer sentido que a reciclagem do lítio também esteja em Portugal'"

- "Impasse dos EUA no Lobito dá margem a UE e Pequim para financiamento"

- "Preços do crude afundam apesar do frágil acordo de cessar-fogo no Médio Oriente"

No Jornal Económico:

- "Autarquias só receberam 18% do que têm direito do PRR"

- "Mercados recuperam, petróleo afunda e Trump exulta com paz no Irão"

- "Batalha contra a inflação está a chegar ao fim. Banco Central Europeu, liderado por Christine Lagarde, diz que ainda há pontos de pressão, mas que processo está no fim"

- "Ensino superior está massificado, agora, faltam creches em Portugal"

- "Alerta da DBRS. Defesa vai pressionar finanças públicas"

- "Benfica já garantiu 97 milhões de euros com Mundial e Champions"

- "'IA vai impulsionar os mercados, até estar massificada'. Paulo Monteiro Rosa, autor de 'Mercados e Economia nas mãos da IA', vê a tecnologia como motor dos mercados, até à democratização do acesso"

- "Governo renegoceia fornecimento de eletricidade. São Tomé e Príncipe"

- "Novo diretor do Museu Gulbenkian vem de Nova Iorque. Xavier Solomon"

No O Jogo:

- "Mundial de Clubes. Benfica 1-0 Bayern. Um só coração. Estratosférico Trubin, golo de Schjelderup e exibição com alma numa vitória que garantiu primeiro lugar e oitavos"

- "Histórico: primeiro triunfo de sempre contra equipa de Munique"

- "FC Porto. Remodelação no horizonte. Villas-Boas avança com alterações que atingem plantel e até estrutura"

- "Martín Anselmi. 'O murro na mesa tem de ser planificado'"

- "Curto-circuito no adeus. Empate (4-4) com Al Ahly fecha participação sem triunfos. Dezenas de adeptos insultam comitiva no aeroporto"

- "Sporting. Arsenal volta à carga por Gyokeres"

- "Sporting tem 179 mil sócios, o maior número de sempre"

- "Ciclismo. João Almeida é o segundo melhor do mundo. Reforçou posição no ranking das corridas por etapas"

- "Futebol feminino. Kika Nazareth chamada para o Europeu"

- "Braga. Espanhol fica com Roberto Fernández"

- "II Liga. Celta quer entrar na SAD do Penafiel"

No A Bola:

- "Benfica 1-0 Bayern. Histórico. Águias vencem gigante alemão pela 1.ª vez"

- "Encarnados ganham grupo e defrontam Chelsea ou Espérance Tunis nos oitavos de final"

- "Mundial de Clubes. Fase de grupos. Auckland City-Boca Juniors 1-1. Inter Miami-Palmeiras 2-2. FC Porto-Al Ahly 4-4"

- "FC Porto. Villas-Boas insultado à chegada. Forte contestação no aeroporto"

- "Sporting. 5 anos de contrato para Trincão"

- "'Quero ser campeão'. Kochorashvili já fala à leão"

- "Ciclismo. 'Seria bom um pódio no Tour ou na Vuelta'. João Almeida"

E no Record:

- "Benfica 1-0 Bayern. Histórico. Águia bate bávaros pela primeira vez e ganha o grupo"

- "Encarnados já garantiram 26,1 MEuro"

- "FC porto 4-4 Al Ahly. Dragão cai sem glória"

- "[FC Porto] Contestação à chegada. A ferro e fogo. Polícia dispersa adeptos com tiros para o ar"

- "Sporting. Kochorashvili pensa no tri: 'Que o Sporting continue campeão'"

- "Apresentação em causa. Regresso de Gyokeres com duas versões"

- "Euro Sub-19 feminino. França 4-3 Portugal. A final esteve tão perto"