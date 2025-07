Roteiro turístico das ilhas atlânticas em destaque

Bom dia. A revista que se publica esta quarta-feira dá grande destaque a um roteiro turístico pelas ilhas atlânticas, aumentando o interesse por estes destino turísticos particulares. Assim, lê-se hoje:

Na revista Sábado:

- "Férias de sonho nas ilhas Atlânticas"

- "Emails trocados sobre festival de cinema Tribeca. Saiba como Moedas ensinou a SIC a ganhar 500 mil euros"

- "Investigação mostra fragilidades. O pesadelo das famílias com os apoios à doença no cancro"

- "Chega contrata assessor nacionalista que defende políticas nazis"

- "Sócrates julgado uma década depois do início do processo"

No Diário de Notícias:

- "Governo ignora juiz anticorrupção"

- "David Valadao e Jim Costa. Um republicano e um democrata unidos pelas raízes açorianas e pela fé no sonho americano"

- "Gilmar Mendes, juiz do Supremo Tribunal Brasileiro. 'O Chega deve estar contaminado pela luta política do Brasil'"

- "Finanças Públicas. Atendimento no SNS melhorou em 2024, mas défice atingiu valor mais elevado de sempre"

- "André Ventura ao DN. Marcelo 'está a tentar levantar o PS dos mortos'"

- "Vitalino Canas. Crise nas democracias? Não, mas 'conhecem novos contornos'"

- "Reino Unido. Starmer sobrevive com mazelas a rebelião de deputados trabalhistas"

- "Crise. Apoio aos viticultores durienses custa 14 milhões e o setor aguarda resposta"

- "Poeta Patrícia Lino. 'Concebo a palavra como matéria expandida: ela é visual, é performática, é musical'"

- "FC Porto. Quem é Farioli, o 'facilitador de processos' que vai treinar os dragões"

No Correio da Manhã:

- "Processo 'Marquês'. Salgado deu 29 milhões a Sócrates"

- "Maioria dos 34 milhões acumulados pelo antigo governante na conta do amigo tiveram origem no Grupo Espírito Santo"

- "Acesso às declarações de Montenegro nas mãos do Constitucional"

- "Regresso ao trabalho. Sporting ataca 'tri' sem Viktor Gyokeres"

- "Eleições. Rui Costa avança com recandidatura ao Benfica"

- "FC Porto. Sai Anselmi entra Farioli"

- "Défice do SNS dispara. Contas da Saúde piores do que na pandemia"

- "Aforro-o. Estado relança concorrente dos certificados"

- "Audiências. CMTV volta a bater recordes"

- "Portimão. Mente na idade para atrair e violar menor de 16 anos"

- "À pancada. Ajuda mulher a assassinar amante idoso"

No Público:

- "Privados sem interesse em criar novas turmas para reforçar pré-escolar"

- "Fórum BCE. Lagarde festeja em Sintra meta de 2% de inflação"

- "Rendimentos. Entidade da Transparência e Montenegro em choque na Spinumviva"

- "Artigo de Ramalho Eanes. 'A democracia e um olhar sobre o jornalismo do nosso tempo'"

- "EUA. Senado aprovou por margem mínima cortes brutais em impostos e prestações sociais"

- "Saúde. Défice com valor mais elevado dos últimos dez anos"

- "Opinião. 'Em nome da verdade', um artigo sobre a RTP. A posição do ex-director de Informação António José Teixeira"

- "Secretariado. Sousa Pinto e Assis deverão integrar direcção do PS"

No Jornal de Notícias:

- "Quebra no consumo de vinho do Porto agrava crise no Douro"

- "A cadela que mudou a vida de uma escola primária de Barcelos. Kelly integra projeto-piloto que coloca animais sem dono em contexto educativo. Comportamento dos alunos melhorou"

- "FC Porto. Anselmi vai sair com valor da indemnização em aberto. Francesco Farioli quer futebol de ataque"

- "Justiça. Polícia detém no mesmo dia cinco suspeitos de violação"

- "Spinumviva. Montenegro rejeita mostrar lista de clientes da empresa"

- "SNS. Estado injetou 4,2 mil milhões de euros mas dívida não para de subir"

- "Acidentes. Tratores matam uma pessoa por semana"

- "Porto. Comerciantes alarmados com fecho das Finanças em Paranhos"

- "Força Aérea. Ex-militares condenados após praxe violenta"

No Negócios:

- "James A. Robinson, Nobel da Economia e cientista político. 'A União Europeia precisa de um reboot profundo'. 'A maior ameaça às democracias é a concentração da riqueza, não as redes sociais'"

- "Altri investe 90 milhões de euros em nova fábrica de fibras têxteis"

- "10 Respostas sobre a nova emissão de obrigações do Estado"

- "Bancos centrais estão à espera de efeito Trump"

- "Receitas do SNS com maior desvio da última década"

- "Elétricos aceleram e Model Y trava queda da Tesla"

- "Pedro Leitão, CEO do grupo Banco Montepio. 'O mercado de capitais merece atenção do Governo'"

No Jornal Económico:

- "Dívida pública sobe há seis meses consecutivos"

- "Preço das casas aumentou 8% no último ano"

- "Défice do SNS agravou-se 741 milhões de euros e até ultrapassou prejuízo na pandemia"

- "Oito países querem avançar com impostos a jatos privados e classes executivas"

- "Dia do Advisory. A grande conferência do ano hoje em Lisboa"

- "'Temos de legislar a pensar nos nossos concorrentes'. João Nóbrega, managing partner da EY Law"

- "Pedro Sánchez vive atormentado pelo congresso do PSOE"

- "Robôs começam a operar centrais solares em Portugal"

No Record:

- "António Silva paga reforços. Águias esperam grande encaixe com central neste verão"

- "Reforços. Tomás Araújo e Otamendi vão formar dupla titular mas será contratado outro jogador"

- "Sporting. 'Agora dá para meter o meu cunho', Rui Borges ambicioso no arranque"

- "FC Porto. Anselmi já foi embora. SAD assume negociações pela rescisão"

- "Operação Pretoriano. Veredicto sai dia 31"

- "Entrevista. Basquetebol. 'A época mais difícil da minha carreira', Norberto Alves recebe Record de Ouro e fala do título encarnado"

- "Mundial de Clubes. Man. City 3-4 Al Hilal. Real Madrid 1-0 Juventus. Cancelo e Neves causam surpresa"

- "Euro feminino começa hoje. Navegadoras em busca da história"

No O Jogo:

- "FC Porto. Jogada de antecipação. Do planeamento da pré-época ao ataque ao mercado, Francesco Farioli já está em contacto com a estrutura do clube"

- "Saída de Anselmi entregue aos advogados"

- "Entrevista. 'No aquecimento caiu a ficha e comecei a chorar'. André Castro despede-se de uma carreira a abarrotar de bons momentos e deixa conselhos. Continua no clube como treinador-adjunto da equipa B"

- "Fábio Vieira regressa ao Arsenal: 'O FC Porto vai voltar onde merece estar'"

- "'Quero dar cunho pessoal'. Rui Borges destaca importância de começar temporada"

- "Arranque dos leões com 25 jogadores no primeiro treino"

- "Benfica. Kokçu interessa ao Galatasaray"

- "V. Guimarães. Thiago Balieiro foi a surpresa do primeiro dia. Plantel de Luís Pinto começa a trabalhar com sete reforços"

- "Braga. Recorde batido para ter Dorgeles"

- "Mercado. Tondela. Afonso Rodrigues assina até 2028. E. Amadora. David Grilo, João Resende, Godoy e Jorge Meireles são reforços"

- "Alverca. Isaac James e Stephane Diarra certos. Santa Clara. Borel contratado. Nacional. Josué Souza chega do Brasil. Famalicão. Garcia a caminho. Aves SAD. Diego Duarte está próximo"

E no A Bola:

- "O campeão voltou. Sporting iniciou trabalhos da nova época. 'Começar a trabalhar desde o início dará para meter mais o nosso cunho'. Rui Borges"

- "Treinos arrancaram em Alcochete com 11 jogadores ainda em férias"

- "Diomande: Crystal Palace e leões discutem forma de pagamento e percentagem de mais-valias futuras"

- "Primeiro jogo da Liga fora de casa por causa das obras em Alvalade"

- "FC Porto. Rescisão oficial em curso com Anselmi"

- "Benfica. Férias curtas, regresso será no dia 14"

- "Europeu feminino. Prova arranca hoje, Portugal estreia-se amanhã"

- "Mundial de Clubes. Oitavos de final. Real Madrid-Juventus 1-0. Man. City-Al Hilal 3-4. Real não vai em surpresas"