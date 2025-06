Castro Almeida passa a acumular Coesão Territorial com Economia

Manuel Castro Almeida, até agora ministro da Coesão Territorial, passa a liderar também a Economia, Ministério até agora tutelado por Pedro Reis, que deixa o executivo.

Esta nomeação consta de uma nota no portal da Presidência da República, divulgada após o chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, ter aceitado a lista de ministros do XXV Governo Constitucional proposta pelo primeiro-ministro indigitado, Luís Montenegro.

Castro Almeida era no XXIV Governo ministro Adjunto -- função que passa para Gonçalo Matias, novo ministro da Reforma do Estado -- e da Coesão Territorial, passando no futuro executivo a ser ministro da Economia e da Coesão Territorial.