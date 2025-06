Toy, António Sala e Carla Castro na comissão de honra de Marques Mendes

O cantor Toy, o apresentador António Sala e a antiga militante da IL Carla Castro são três das mais de 100 figuras que integram a comissão de honra da candidatura presidencial de Luís Marques Mendes, presidida por Leonor Beleza.

A lista foi hoje divulgada esta noite na apresentação da comissão de honra de Luís Marques Mendes na candidatura à Presidência da República, que está a decorrer no edifício da UACS - União de Associações do Comércio e Serviços, em Lisboa.

Entre os nomes que constam nesta lista liderada por Leonor Beleza, presidente da Fundação Champalimaud e conselheira de Estado, estão diversas figuras do desporto como Tony, ex-jogador e antigo treinador de futebol, os ex-árbitros Duarte Gomes e Artur Soares, Carlos Lisboa, ex-basquetebolista e a canoísta Teresa Portela.

Na área da cultura, constam os nomes do cantor Toy - que em eleições anteriores anunciou o seu apoio à CDU -, as atrizes Rita Salema, Sílvia Rizzo e Sofia Grilo, o apresentador de rádio António Sala, o ator Carlos Cunha e as escritoras Alice Vieira e Margarida Rebelo Pinto.

Também diversas figuras da defesa manifestam o seu apoio a Marques Mendes, como os antigos Chefes do Estado-Maior da Força Aérea, o general José Taveira Martins e o general Manuel Rolo, e o ex-Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Artur Pina Monteiro.

Da política nacional, figuram os nomes de José Gomes Mendes, antigo secretário de Estado do Governo socialista de António Costa, Carla Castro, antiga membro e candidata à liderança da IL, os ex-ministros Luís Mira Amaral, Paula Teixeira da Cruz e José Silva Peneda

No total são 108 nomes, onde constam também figuras como o reitor da UTAD, Emídio Gomes, o presidente da Confagri, Idalino Leão, a eurodeputada Lídia Pereira, Nuno Amado, 'chairman' do BCP, a professora universitária Raquel Vaz Pinto ou o advogado Agostinho Pereira Miranda.