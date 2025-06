Dois mortos em praias fora da época balnear oficial

Dois mortos, 14 salvamentos e 58 ações de primeiros-socorros nas praias portuguesas em maio é o balanço que a Autoridade Marítima Nacional (AMN) fez do primeiro mês da época balnear de 2025, foi hoje divulgado.

Num comunicado, a AMN indicou que registou, entre 01 e 31 de maio, 14 salvamentos, 58 ações de primeiros-socorros e duas vítimas mortais nas praias portuguesas, neste caso por afogamento, na praia de Pedrógão, no distrito de Leiria, zona balnear não vigiada à altura do acidente -- dia 25 - pois a época balnear só estará em vigor naquela praia de 07 de junho a 14 de setembro.

Oficialmente, o início da época balnear ocorre em 01 de junho, mas os municípios são livres e começar a época balnear antes ou depois dessa data.

Nos seis meses da época balnear de 2024, entre maio e final de outubro, a ANM registou seis mortes nas praias portuguesas, a maioria na região do Algarve, das quais três acidentes mortais em praias marítimas vigiadas, dois em praias não vigiadas e um noutras zonas não vigiadas.

A Autoridade Marítima salientou que existe ainda "um número significativo de praias que não possuem qualquer sistema de vigilância ou apoio a banhistas", recomendando, por isso, a frequência de "praias permanentemente vigiadas", que se vigiem "permanentemente as crianças" e se respeite "a sinalização das bandeiras, das praias e as indicações dos nadadores-salvadores, dos agentes da autoridade e dos elementos que reforçam a vigilância nas praias".

Os banhistas são também aconselhados a não se exporem "desnecessariamente ao risco", a "respeitar os períodos de digestão e não entrar em águas frias de forma repentina", para "evitar choques térmicos abruptos", evitarem "as horas de maior exposição solar (11:00 -- 17:00)" e, em caso de emergência, não entrarem na água e alertarem o nadador-salvador ou ligar para o 112.

A época balnear deste ano tem mais 10 praias vigiadas, num total de 605, informou no início do mês o Governo, que apelou à população para que cumpra as orientações de segurança.

De acordo com o Ministério do Ambiente e Energia, foram oficialmente reconhecidas 740 praias, das quais 605 têm vigilância por nadadores-salvadores -- mais 10 praias vigiadas do que no ano passado.

Em 2025, Portugal conta com 673 águas balneares identificadas, mais nove do que em 2024, sendo áreas que podem corresponder a mais do que uma praia.