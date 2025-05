Associação madeirense de socorro com 40 nadadores-salvadores para a época balnear

A Associação Madeirense para Socorro no Mar (SANAS), que tem a cargo a vigilância da maioria das praias da Madeira, tem este ano cerca de 40 nadadores-salvadores, assegurando que não faltam profissionais.

Em declarações à Lusa, o comandante Ângelo Abreu indicou que o SANAS fará a vigilância em 12 praias na Madeira, num total de 14 postos, e dispõe de 40 nadadores-salvadores, número que considera suficiente.

"Da nossa parte, as nossas necessidades estão sanadas, completas, satisfeitas", apontou, acrescentando que o número de nadadores-salvadores este ano é superior ao ano passado, em que o SANAS tinha cerca de 35 profissionais.

A associação precisaria de um mínimo de 24 profissionais nas praias, referiu, explicando, porém, que atendendo às outras responsabilidades que tem, fará também um reforço do patrulhamento "fora da área vigiada da praia".

A maior parte das zonas balneares abre no decorrer do mês de junho, sendo que algumas praias já abriram a sua época balnear no início de maio, e a maioria fecha em 30 de setembro, indicou o comandante Ângelo Abreu.

No Funchal, o principal e mais populoso concelho da Madeira, a responsabilidade de vigilância das praias e complexos balneares é da empresa municipal Frente Mar, que vai receber 25 novos nadadores-salvadores, que se juntarão aos 10 elementos efetivos na empresa, de acordo com a autarquia.