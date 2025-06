Saiba o que diz a imprensa nacional

Diário de Notícias:

- "Governo avança com privatização parcial da TAP. Chega e PS travam venda de 100%"

- "Pedro Proença e a sua equipa receberam da Liga 346 mil euros por férias não gozadas"

- "Guerra. Irão quer fim das hostilidades, mas diz preparar o 'maior ataque de mísseis' de sempre a Israel"

- "Calçado. Luís Onofre substitui loja do Avós por futuro El Corte Inglês no Porto"

- "Futebol. O sonho americano de Francisco Marcos, um fanático do Sporting e pioneiro do 'soccer'"

- "Emmanuel Razavi, jornalista franco-iraniano. 'Dois terços da população do Irão opõem-se ao regime e nunca apoiarão Khamenei'"

Correio da Manhã:

- "Caso dos 'negacionistas'. Gouveia e Melo falha julgamento. Tribunal não o conseguiu notificar"

- "Fisco carrega no IMI de imóveis avaliados em 2024"

- "Programa do Governo. Polícias vão deixar de estar à secretária"

- "Mais de 40 graus. Saúde alerta para risco do calor"

- "Paulo Rangel na conferência do Now. 'Tarifas são negativas para todos'"

- "Mundial de Clubes. Boca Juniors 2 Benfica 2. Sonho americano está vivo"

- "Nas camadas mais jovens. Benfica não quis Nuno Mendes"

- "Sporting. Inglaterra chama por leão Diomande"

- "Guerra Israel-Irão. América avança para o Médio Oriente"

- "Consumo. Banca empresta 3 mil milhões para consumo"

- "EUA. Donald Trump alarga rusgas contra ilegais"

- "Praia da Oura. Esfaqueado em discoteca no Algarve"

Público:

- "Desde 2007, houve 33 condenações por aborto nos tribunais portugueses"

- "Reportagem. Hospital de São José deu 'passo de gigante' na gestão da urgência e resultados estão à vista"

- "Governo quer mudar lei eleitoral das autarquias e ter executivos com maioria do partido vencedor pelo menos"

- "Função Pública. Jovens a ser contratados vão ter 'progressão rápida'"

- "Médio Oriente. Disposto a negociar, Irão apela à pressão dos americanos"

- "Mudanças. Reguladores a concurso e com pelo menos um estrangeiro"

- "Espanha. Pedro Sánchez rejeita eleições antecipadas"

- "Documentário. Sally Ride não é só a primeira astronauta americana. É uma história sobre a liberdade"

- "Lisboa. Matrículas e paragens próprias. Área metropolitana quer ordem nos TVDE"

i:

- "inimaginável"

- "A febre dos bebés Reborn"

- "Guerra Israel-Irão. A luta pela supremacia regional"

Jornal de Notícias:

- "Profissão na origem de 90% dos divórcios de polícias"

- "Boca Juniors 2-2 Benfica. Bate-boca. Otamendi decisivo no empate das águias: sofreu um penálti e marcou um golo. Jogo intenso teve três expulsões"

- "Programa do Governo. Montenegro acolhe medidas do Chega até na imigração"

- "Feira. Dona de lar punida com cinco anos de prisão efetiva por maus-tratos"

- "Porto. Antigo templo da IURD volta a ser cineteatro pelas mãos do Tivoli"

- "Viana do Castelo. Investimento de 150 milhões em fábrica há três anos na gaveta"

- "Braga. Carlos Vicens demarca-se de Guardiola e quer exigência máxima"

- "FC Porto. Estreia de Gabri Veiga enche medidas a Martín Anselmi"

- "Humor. Joana Marques e Anjos em tribunal por piada de um milhão de euros"

Negócios:

- "Governo abre porta à redução de taxas contributivas"

- "Bancos surpreendidos com preço de venda do Novo Banco"

- "Reportagem. IPO que não o foram dão lições aos candidatos à bolsa"

- "Finanças públicas. Quase metade das cativações já foram libertadas"

- "Radar África. BFA recupera topo do pódio entre a banca angolana"

Jornal Económico:

- "Banqueiros satisfeitos com venda do Novobanco a franceses"

- "Governo tem 'boas intenções' para a Saúde, mas têm de sair do papel"

- "EDPR mantém plano, mesmo com risco"

- "Gavin Newsom. Quem é o governador da Califórnia que faz frente a Trump?"

- "'Oceanos têm de ser tratados ao nível de outras dimensões das alterações climáticas'. Ruben Eiras [secretário-geral do Fórum Oceano]"

- "Portugal está à frente de Espanha e Itália, mas cai no ranking"

- "Maioria PSD/CDS aprova orçamento mas sem votos contra da oposição"

- "Irão disposto a negociar, mas ataques continuam"

- "Exames nacionais arrancam hoje com mais de 160 mil alunos inscritos"

Record:

- "Boca Juniors 2-2 Benfica. Nico cala boca. Capitão garante empate com equipa reduzida a 10"

- "O encanto das nossas craques. Navegadoras recebem prémio inspiração"

- "Sporting. Corrida contra o Jamor. Obras podem obrigar leões a iniciar Liga em casa emprestada"

- "FC Porto. 'Temos de anular Messi', João Mário com receita para o Inter Miami"

- "Sp. Braga. 'Não me sinto pressionado pelo título', Carlos Vicens e o objetivo de Salvador"

- "Euro Sub-21. Geórgia-Portugal. Empate dá quartos"

A Bola:

- "Boca Juniors 2 Benfica 2. Capitão América. Benfica anula desvantagem de dois golos"

- "'Merecíamos ter vencido o jogo', Bruno Lage"

- "Sporting. Quinteto na corrida por Gyokeres"

- "FC Porto. Cláudio Ramos soma pontos. Guarda-redes foi o melhor em campo com o Palmeiras"

- "SC Braga. Jorge Mendes apadrinha Carlos Vicens"

- "Mundial de Clubes. Pedro Neto marca pelo Chelsea"

O Jogo:

- "Mundial de Clubes. Boca Juniors 2-2 Benfica. Amargo de boca. Águias ainda empataram após sofrerem dois golos em seis minutos e ficaram a lamentar o tempo de compensação"

- "Bruno Lage. 'Pena a expulsão de Belotti ter sido tão cedo'"

- "Di María. 'O árbitro permitiu muitas faltas duras'"

- "Análise. Os extraordinários números de Vitinha no PSG - Atlético de Madrid"

- "FC Porto. Dragões apertam cerco a candonga na bilhética. Não está excluída possibilidade de levar os casos mais graves à justiça"

- "'Anulando Messi somos superiores'. João Mário tem a receita para vencer o Inter Miami na quinta-feira"

- "Sporting. Juventus vende oito para comprar Gyokeres, Equipa italiana financia aquisição do sueco com a saída de vários jogadores do plantel"

- Braga. 'Não vamos falar de títulos este ano'. António Salvador apresenta Carlos Vicens e afasta pressão"