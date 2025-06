Veja os destaques das capas da imprensa nacional

Visão:

- "Os segredos dos grandes colecionadores"

- "Presidenciais. Como nasceu e cresceu a candidatura de António José Seguro"

- "Irão. As vozes de um povo dividido entre a resistência e a esperança"

- "Música. Os festivais de verão estão em crise?"

Sábado:

- "Turismos rurais. 20 paraísos de norte a sul"

- "Gouveia e Melo. Guarda-costas da Marinha pode estar ilegal"

- "O fim do festival do Sudoeste. Com as contas no vermelho Montez procura regresso"

- "Hitler. As 82 drogas, as centenas de injeções e o Parkinson"

- "Novo Banco. O fim de uma saga que custou milhões"

Correio da Manhã:

- "PJ trava extremistas de direita do mal. Terroristas preparavam assalto à Assembleia"

- "Mais perto da Luz. João Félix já negoceia com o Benfica"

- "Sporting. Real Madrid rejeita Gyokeres"

- "FC Porto. PSG dá 50 milhões para levar Mora"

- "Goleada (4-0) frente à Geórgia. Sub-21 conquistam 'quartos' do Europeu"

- "Setúbal. Barbeiro mata ex-mulher à facada"

- "Programa do Governo. Nacionalidade retirada em crimes graves"

- "Noite de terror em Kiev com mortos e dezenas de feridos"

- "Alerta de Trump. 'Saiam todos imediatamente de Teerão'"

- "Aveiro. Pai condenado a 20 anos de prisão por violar filhas"

- "2,4 mil milhões. Dispara despesa com funcionários públicos"

- "Direito de resposta de Gouveia e Melo"

Público:

- "Médio Oriente. Quase 400 pessoas mortas na busca de comida em Gaza"

- "Trump exige 'rendição incondicional' do Irão"

- "Armas como as que a PJ apreendeu a neonazis custam menos de 200 euros"

- "Presidenciais. Manuel Alegre apela ao PS para apoiar já Seguro"

- "Exame de Português. Professores admitem que média nacional pode subir"

- "Habitação. Miss portuguesa tem negócio de subaluguer a imigrantes"

Jornal de Notícias:

- "Europa alarmada com discurso de ódio e neonazis em Portugal"

- "Diretora do Politécnico de Leiria condenada por agredir o filho"

- "Montenegro lança pontes e aperta imigração"

- "Saúde. Um terço das vagas para médicos de família sem candidatos"

- "Matosinhos. Edifício da Farfetch será reconvertido"

- "Braga. Dois novos hotéis alvo de contestação"

- "Benfica. Otamendi para toda a obra pressiona renovação"

- "FC Porto. Dragão ganha sempre que Mora assiste ou marca"

- "Média. JN é o jornal em que os portugueses mais confiam"

- "Médio Oriente. Trump exige rendição de iranianos"

Diário de Notícias:

- "70 mil alojamentos locais arriscam ser cancelados por falha na entrega de seguro"

- "Extremismo. Milícia armada de extrema-direita. PJ não descarta apoio de militares das Forças Armadas"

- "Tensão no Parlamento com a imigração como 'alfa e ómega de todos os problemas do país'"

- "Guerra. Líder supremo do Irão cada vez mais isolado e ameaçado por Israel e EUA"

- "Eran Tzidkiyahu, cientista político. 'Netanyahu lidera um regime autoritário que está a tentar desmantelar toda a estrutura da democracia israelita'"

- "Educação. Nunca houve um número tão baixo de professores para cumprir substituições"

- "Cinema. Revendo a guerra do Iraque em tom hiperrealista"

Negócios:

- "Detetado primeiro caso de conflito de interesses no PRR"

- "Gestão da ex-TAP SGPS nas mãos do Estado"

- "Menos IRS, IRC e imigração. Governo foi ao parlamento defender Programa"

- "Executivo aceita discutir com o PS regras para escolha de dirigentes"

- "Sondagem. Maioria a ataques quer governo ao leme, com acordos pontuais"

- "Sustentabilidade 20|30. Pedro Fontes Falcão, codiretor do Executive MBA do ISCTE. 'Falta muito uma cultura de questionar' nas administrações"

- "Juros. Powell deve resistir a ataques de Trump"

Jornal Económico:

- "Preços da eletricidade disparam mais de 90%"

- "Governo propõe restaurar eficácia do Estado"

- "Fed deverá manter juros com riscos da tensão do Médio Oriente"

- "CFP alerta para PRR e política expansionista"

- "Empresários querem celeridade e menos burocracia"

- "FNE exorta governo e oposição a valorizar professores"

- "Trump pede rendição do Irão e envia caças para o Médio Oriente"

- "'Precisamos de transformar o paradigma com que gerimos a administração pública'. Miguel de Castro Neto [engenheiro agrícola]"

Record:

- "Europeu Sub-21. Geórgia 0-4 Portugal. Quenda arrasador. Seleção volta a golear com extremo em grande"

- "Benfica 1+1 para Otamendi. Capitão deve renovar por uma temporada com outra de opção"

- "Bruno Lage admite que contratação é difícil. 'Benfica não pode suportar salário de Félix'"

- "FC Porto. Sem conversas por Mora. Jovem sabe que não será negociado"

- "Sporting. Gyokeres rejeita reaproximação. Revolta continua"

O Jogo:

- "FC Porto. 'Tem um perfil que faz lembrar Gerrard'. Treinador que lançou o médio na equipa principal do Celta destaca capacidade física"

- "Dragões irredutíveis perante eventuais interessados. Mora: cláusula ou nada"

- "Benfica. Otamendi é prioritário. Rui Costa pretende acertar renovação ainda nos EUA"

- "Lage pede a Félix que baixe salário"

- "Mundial de Clubes. Goleador do Al Ahly superou problema cardíaco e pulmão perfurado"

- "Spoting. Juve seduz Gyokeres com a Champions. Diomande no radar do Bayern"

- "Braga. Guerreiros voltam à oficina. André Marques, guarda-redes de 14 anos, foi a estrela do primeiro dia da pré-época"

- "V. Guimarães. Tiago Silva na lista do Al Wasl"

- "Famalicão. Zlobin renova até 2027"

- "Arouca. José Fontán seguro mais dois anos"

- "Aves SAD. Rafael Barbosa a caminho"

- "Alverca. Custódio no banco, Cabezas e Nandjou esperados"

A Bola:

- "Gyokeres furioso com o Sporting. Prometeu falar na altura certa e A BOLA revela o que tem para dizer"

- "Avançado sueco está chateado e desiludido devido à promessa de saída que está a ter entraves para ser cumprida"

- "Pote e Trincão acertam renovação"

- "Benfica. Urgência por Otamendi. Em final de contrato, defesa-central tem ofertas de Espanha, Arábia Saudita e Itália"

- "FC Porto. 'Vai ser especial defrontar Messi'. Francisco Moura em exclusivo À BOLA. Lateral-esquerdo projetou jogo de amanhã frente ao Inter Miami"

- "Seleção sub-21. Póquer à Geórgia sela apuramento para os quartos-de-final"