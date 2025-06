Mundo cada vez mais incerto reflectido na imprensa

Bom dia. O ataque aéreo dos EUA a instalações nucleares do Irão na madrugada de sábado para domingo é hoje tema de capa dos principais jornais nacionais, com execepção para os desportivos, que dão outro colorido com as conquistas lusas nas modalidades de remo e ciclismo.

No Correio da Manhã:

- "Disparam pedidos para controlar reformas. 375 mil consultaram comprovativo dos descontos à Segurança Social só este ano"

- "Guerra no Médio Oriente. América ao ataque. Centrais nucleares do Irão bombardeadas"

- "Batido recorde de cesarianas nas maternidades do SNS"

- "Apanha seis anos. Motorista de Uber/TVDE preso por assaltos"

- "Novas medidas. Bandeiras do Governo nas mãos dos deputados"

- "Guarda. Casal encontrado morto com marcas de facadas"

- "Mundial. Benfica procura oito milhões"

- "Sporting. Arsenal quer Gyokeres na Ásia"

- "FC Porto. Villas-Boas confessa desilusão"

- "Ciclismo. João Almeida vence Volta à Suíça"

No Público:

- "Ataque dos EUA ao Irão lança mundo na incerteza"

- "Cimeira da NATO. Portugueses entre os que mais receiam guerra global"

- "Espinho. Negócio imobiliário tem sócia procurada pelo FBI"

- "Ciclismo. João Almeida consegue o 'tri' na Volta à Suíça"

- "Salário. Fosso entre mulheres e homens maior nas engenharias"

No Jornal de Notícias:

- "Igreja resiste à falta de bebés e batizados voltam a crescer"

- "América entra na guerra do Médio Oriente"

- "João Almeida vence Volta à Suíça com final explosivo"

- "FC Porto. Villas-Boas envergonhado e murro na mesa de Anselmi"

- "Leiria. Predador abusa de menina com a filha a dormir na cama ao lado"

- "Moda. Portugal Fashion regressa a Milão e a Paris"

- "São João. Roteiro, preços e histórias da noite mais longa do ano"

No Diário de Notícias:

- "América à espera da retaliação do Irão"

- "Trump clama 'êxito' da 'Operação Martelo da Meia-Noite', mas falta saber se foi o fim das ambições nucleares iranianas"

- "14 bombas fura-'bunker', sete bombardeiros furtivos e dezenas de mísseis no ataque dos EUA"

- "Teerão pode visar bases americanas ou bloquear Estreito de Ormuz"

- "Governo avança hoje com alterações na Lei da Nacionalidade"

- "Artigo do Comissário Europeu Magnus Brunner no DN. Quarenta anos de Schengen"

- "Ciclismo. João Almeida vence a Volta à Suíça. É a 3ª corrida que ganha esta época"

- "Guido Grillenmeier, especialista em cibersegurança. 'Não ter, pelo menos, um plano de resiliência é o mesmo que jogar à roleta russa'"

- "União Europeia. Na Polónia, Ucrânia é assunto diário e ameaça da Rússia é preocupação unânime"

- "Cristian Macelaru, diretor do festival Enescu. 'Roménia sempre deu importância à Educação. E sobretudo a Educação Musical tornou-se uma obsessão'"

No Negócios:

- "Medidas novas pressionam contas do país em 0,6% do PIB"

- "Conversa Capital. Guy Villax. Tarifas serão tiro 'que sairá pela culatra' a Trump. Líder do Health Cluster Portugal diz que país é pouco competitivo a atrair grandes farmacêuticas"

- "Médio Oriente. Petróleo sob pressão após ataque dos EUA sobre o Irão"

- "Riqueza da casa aumenta ao ritmo mais baixo desde 2016"

- "Investidor privado. Portugueses escolhem paraísos longe do Algarve"

- "Banca corre às garantias do Fomento para a exportação"

- "396 empresas com potencial para ganhar peso na economia"

No Jornal Económico:

- "Projeto de 2,8 mil milhões arranca em Sines em 2029"

- "Escalada na guerra pressiona petróleo e deixa Mundo em suspenso"

- "'Optámos por um banco de sucesso, num país que consolidou as finanças públicas'. Entrevista. CEO do BPCE explica aposta no Novobanco"

- "'Simplificação passa por retirar do quadro regulamentar tudo o que não é relevante'. João Jesus Caetano"

- "Business Roundtable identifica 396 empresas com potencial para se tornarem grandes"

- "Crescimento das Sete Magníficas deve abrandar"

- "Scooters elétricas e trotinetes precisam de seguro automóvel"

- "Moçambique vai ter inspetor-geral para travar corrupção"

No O Jogo:

- "FC Porto. Murro na mesa. Presidente exige mudanças e treinador recusa render-se, falando os dois a uma só voz"

- "Martín Anselmi. 'Serei o primeiro a dizer que dei tudo e não consegui'"

- "André Villas-Boas. 'A última derrota deve envergonhar-nos. É obrigatório que a próxima época seja à FC Porto, com o título'"

- "Equipa quer vencer o Al Ahly para esquecer o Inter Miami"

- "Benfica. Vieira com margem para se candidatar. Eventual suspensão ou expulsão de sócio não será decidida antes das eleições"

- "Feyenoord recusa 16 MEuro por Moussa e Dedic acelera mudança para a Luz"

- "Sporting. Arsenal pode elevar fasquia por Gyokeres"

- "Kovacevic mais perto de reforçar o Norwich"

- "Ciclismo. Almeida como uma flecha. Português vence Volta à Suíça com fantástica cronoescalada"

- "Canoagem. Novo ouro para Pimenta. Atletas lusos em destaque no Europeu da Chéquia. Campeão limiano arrasa em K1500, Messias Baptista prata em K1200"

- "Entrevista. 'Escolhi o Braga como o meu clube'. Rui Fonte termina a carreira e vai ser adjunto dos bês"

No A Bola:

- "Domingo de Ouro. João Almeida conquista a Volta à Suíça e Fernando Pimenta o título europeu de K1 5000 metros"

- "[Fernando Pimenta] Sábado subiu ao lugar mais alto do pódio (no K1 1000) e ontem voltou a fazer o mesmo. Norberto Mourão também vence (no VL2 200)"

- "'Acreditei sempre na vitória, dei tudo todos os dias' [João Almeida]"

- "Benfica ataca Thiago Almada. John Textor pede 40 milhões pelo médio ofensivo argentino"

- "Kokçu abraça Lage e sorri no treino. Ponto final na polémica entre médio e técnico. Prestianni salienta que o plantel 'reagiu bem' ao pedido de desculpa do turco"

- "FC Porto-Al Ahly. 'Derrota com o Inter Miami deve envergonhar-nos'. André Villas-Boas"

- "Martin Anselmi fala em equipa 'ferida' e diz estar 'muito tranquilo'"

- "Sporting. Rui Borges segura Morita. Sem propostas pelo médio, SAD não se importa de perder um dos jogadores preferidos do treinador a custo zero no final de 2025/26"

- "Sporting a uma vitória do título no futsal"

- "... e o FC Porto também no hóquei em patins"

E no Record:

- "Orgulho de Portugal. Joao Almeida conquista Volta à Suíça, Fernando Pimenta de novo campeão da Europa"

- "Sporting. Pote vira maestro. Será o '10' do novo sistema 4x2x3x1"

- "Benfica. Kokçu nas contas para o Bayern. Bruno Lage considera que problema está ultrapassado"

- "FC Porto-Al Ahly. Villas-Boas e Anselmi 'trocam' murros"

- "'Está n a altura de dar um murro na mesa', disse presidente"

- "'Temos de saber que tipo de murro queremos dar', respondeu o treinador"

- "Hóquei em Patins. FC Porto 5-3 Óc. Barcelos. Dragão recupera vantagem"

- "Futsal Sporting 5-1 Benfica. Leão a uma vitória do penta"

- "Entrevista Joel Pinho. 'Voltar à UEFA é a ambição do Arouca'"