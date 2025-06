Estas são as primeiras páginas de hoje da imprensa nacional

Bom dia. Os jornais nacionais desta segunda-feira, 16 de Junho, trazem nas primeiras páginas diversos temas que marcam a actualidade, nomeadamente a guerra no Médio Oriente, tempo de espera no SNS, habitação, eleições presidenciais - António José Seguro apresentou a sua candidatura à Presidência da República - e o Mundial de Clubes.

No Público:

- "Tempos de espera para cirurgias no SNS vão baixar e só haverá duas prioridades"

- "Presidenciais. Seguro avança: 'Afastei-me quando podia dividir, volto agora para unir'"

- "Habitação. Governo recusa controlar mercado e aposta na subsidiação e aumento da oferta"

- "Leis laborais. Trabalho: o que pode mudar nas férias, horários e direito à greve"

- "Ensaios clínicos. Portugal está melhor, mas ainda aquém da Europa"

- "Câmara da Guarda. Assessora condenada por assediar subordinada"

- "Educação. Guia essencial para o que muda este ano nos exames nacionais"

- "Guerra no Médio Oriente. A caminho da guerra total? Conflito entre Israel e Irão cresce sem sinais de contenção"

- "Guerra na Europa. Com o confronto a afastar-se da linha da frente, a Ucrânia aposta nos caçadores de 'drones'"

No Correio da Manhã:

- "Multas de trânsito tramam raptor de Maddie. Brueckner já se preparava para desaparecer. Alemanha diz que foi ele quem a levou e matou"

- "Ataque a Israel. Mísseis iranianos 'furam' cúpula de ferro"

- "Faculdade procura voluntários para melhorar saúde sexual"

- "Seguro. 'Quero um país justo e de excelência'"

- "Mundial de Clubes. Palmeiras 0 FC Porto 0. Abel empata dragões"

- "Boca Juniors-Benfica. Benfica entra com tudo"

- "Gyokeres. Juventus prepara proposta de 70 + 10"

- "Suspeito de crime. Supremo Tribunal confirma expulsão de juiz"

- "EUA. Desfile militar de Donald Trump foi um fiasco"

- "Famalicão. Abusa de cunhada enquanto cuidava da filha"

- "Direito de Resposta de Rúben Oliveira"

No Jornal de Notícias:

- "Acidentes de bicicleta e trotineta quadruplicam no espaço de cinco anos"

- "Mundial de Clubes. Palmeiras 0-0 F. C. Porto. Dragão na sombra de Ramos. Guarda-redes segura empate na estreia dos portistas no torneio dos EUA"

- "Basquetebol. Benfica conquista tetracampeonato com vitória na Dragão Arena"

- "Presidenciais. 'Portugal não pode andar de eleições em eleições'. António José Seguro avança com casa cheia e apoios de peso"

- "Pedrógão ainda há quem espere pelos fundos para reconstruir habitações"

- "Manifestações. Porto, Lisboa e Coimbra na rua em luta contra a violência da extrema-direita"

- "Fisco. Traficante filma-se a corromper inspetores"

- "Supremo reduz a pena a marido que matou mulher por ciúmes"

- "Médio Oriente. Israel ataca indústria energética iraniana"

No Diário de Notícias:

- "Médicos e enfermeiros menos satisfeitos trabalham na Grande Lisboa e Algarve"

- "Guerra. Escalada dos ataques entre Israel e o Irão, com Netanyahu a apelar à revolta dos iranianos"

- "Presidenciais. Seguro quer ser 'referência moral' e realça o que o diferencia de outros"

- "Justiça. Duplo homicídio no Centro Ismaili. Como o tribunal quebrou o MP, que era contra condenar Abdul Bashir à cadeia"

- "Alexandre Lefebvre, professor de Política e Filosofia em Sidney. 'Defendo uma visão do liberalismo que enfatiza a liberdade e a justiça'"

- "João Varandas Fernandes, ex-vice presidente do Benfica. 'Se Luís Filipe Vieira se candidatasse, apoiava-o, sem dúvida'"

- "Cinema. Ser ou não ser 'queer', eis a questão"

- "Missionário. Padre brasileiro assume paróquia em Lisboa. 'A igreja é para todos, todos, todos'"

No Negócios:

- "Franceses pagam prémio de 70% para acelerar crescimento do Novo Banco"

- "Conversa Capital. Armindo Monteiro [presidente da Confederação Empresarial de Portugal]. 'A ambição está fora do discurso político'"

- "Das férias aos investimentos, os impactos de um dólar fraco"

- "Prioridades para a legislatura. Governo quer criar um novo tribunal de respostas rápidas"

O Jornal Económico:

- "Investimento da Lone Starr no Novobanco rende 22%"

- "Israel amplia ataques e faz mira a petróleo e gás do Irão"

- "As 20 medidas prioritárias do Governo até 2028"

- "Benfica e FC Porto jogam para 108 milhões de euros"

- "Lusomorango. 'Esperamos que ministro concretize o plano para a água'"

- "'Montenegro é um político determinado a percorrer um caminho', Sofia Galvão [advogada]"

- "Nova SBE tem sexto melhor mestrado de Finanças do mundo"

- "Seguro quer um país 'justo e de excelência'"

Passando aos desportivos, A Bola:

- "Mundial de Clubes. Boca Juniors-Benfica. Di María e mais dez. Bruno Lage garante argentino no onze"

- "Palmeiras 0 FC Porto 0. Nulo na estreia. Cláudio Ramos segura precioso ponto frente ao Palmeiras"

- "Martin Anselmi. 'Foi um resultado justo'"

- "Sporting. Viagem às origens de Kochorashvili"

- "Basquetebol. Águia vence no Dragão e sagra-se tetracampeã"

No Record:

- "Benfica. Carreras quase real. 45 MEuro em cima da mesa"

- "Mundial de Clubes. Boca Juniors-Benfica. Bruno Lage assume. 'Há muita vontade que João Félix regresse'"

- "Domingo Vermelho. FC Porto 71-93 Benfica. Tetra no basquetebol. Benfica2-1 FC Porto. Tricampeões em juvenis"

- "Sporting 4-4 (3-5 pen.) Benfica. Vantagem na final de Futsal"

- "Sporting. Só Inglaterra seduz Gyokeres. Apesar do interesse do At. Madrid e Juventus"

- "Mundial de Clubes. Palmeiras 0-0 FC Porto. Dragão de resistência"

E, por fim, O Jogo:

- "Mundial de Clubes. Palmeiras 0-0 FC Porto. Fumo sem fogo. Dragões travaram maior pendor dos brasileiros, num duelo em que os guarda-redes ditaram leis"

- "'Resultado justo, também tivemos as nossas hipóteses' , Martín Anselmi"

- "Boca Juniors-Benfica. 'Di María vai jogar de início'. Bruno Lage espera boa resposta da equipa"

- "Sporting. Juventus prepara oferta de 70 MEuro. Gyokeres prefere o Arsenal mas italianos não desistem/ São Paulo tenta contratar Biel"

- Basquetebol. Águias celebram no Porto. Tetracampeonato chega ao quarto jogo"