Kiev e Moscovo dizem ter destruído mais de 80 drones de cada lado esta noite

As autoridades da Ucrânia e da Rússia asseguraram hoje ter destruído, respetivamente, mais de 80 drones lançados contra os seus territórios durante as últimas horas, no âmbito da guerra iniciada com a invasão russa em 2022.

O Estado Maior do Exército ucraniano indicou, em comunicado publicado na rede social Facebook, que os sistemas de defesa derrubaram 88 dos 104 drones kamikaze e engenhos lançados pela Rússia esta noite, sem se pronunciar sobre vítimas ou danos.

Por seu lado, o Ministério da Defesa russo indicou na conta de Telegram que durante a noite foram intercetados 81 aparelhos ucranianos, incluindo 19 na região de Briansk, 18 na de Kursk e 13 na de Smolensk.

Sublinhou ainda que a estas intercepções se somam outras sete em Volgogrado, seis em Oriol, cinco em Rostov, três em Belgorod e Astracan, respetivamente, duas em Riazan e uma em Moscovo, além de cinco na península da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014, um passo não reconhecido pela comunidade internacional.