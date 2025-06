Conheça os destaques da imprensa nacional

Público:

- "Principais bancos têm de pagar quase 1,3 milhões a sete ex-administradores"

- "EUA. Governador acusa Trump de fabricar uma crise em Los Angeles"

- "Iniciativa Liberal. Oposição a Mariana Leitão pondera candidatura"

- "Direitos Humanos. Agência da UE alerta para riscos do discurso de ódio 'online'"

- "Metrobus da Boavista. Proposta da câmara obriga a duplicar estações"

- "Seleção. É Mendes quem manda nisto tudo. Nuno Mendes, não o outro"

- "10 de Junho. Lídia Jorge: 'Confrontarmo-nos com os erros é uma forma de retomar novos caminhos'"

- "Teatro. Na paragem do autocarro, um país desafinado à boleia de 'Os Lusíadas'"

Correio da Manhã:

- "Regresso: Heróis nacionais recebidos em festa"

- "Jair confessa homicídio de São: 'Matei o amor da minha vida'. Fica em prisão preventiva. Teve ajuda com roupa lavada na fuga após o crime"

- "Dia de Portugal: Marcelo duvida da reforma do Estado"

- "Palmela: Solto homem que atirou óleo a ferver a grávida"

- "Rio de Mouro: Menino nasce em esquadra da PSP"

- "Nas redes sociais: Gyokeres furioso apaga Sporting do perfil"

i:

- "indiscutível"

- "Quatro décadas que mudaram Portugal. Passam 40 anos do dia em que Mário Soares assinou o Tratado de Adesão à CEE"

Jornal de Notícias:

- "Atraso no apoio à renda já chega aos dois anos"

- "Montenegro aperta fiscalização no mar. Primeiro-ministro presente no arranque da Cimeira dos Oceanos"

- "Dia de Portugal. Um país diferente na antecâmara do pós-Marcelo"

- "Educação. FAP pretende mudar eleição dos reitores"

- "Figueira da Foz. Pescador sem colete morre afogado"

- "Israel. Greta Thunberg sob custódia policial"

- "Ronaldo com o Mundial à vista/ Euforia na chegada da Seleção"

- "Ciclismo. Rivais testam liderança de Artem Nych no juízo final em Lamego"

- "O. Bairro. Homicida esteve 20 dias a monte ajudado por um primo"

O Jogo:

- FC Porto. Visto atribuído a Gabri e três bês. Comitiva viaja hoje para os Estados Unidos. Estreia no Mundial de Clubes é domingo, frente ao Palmeiras/ Equipa feminina entregou troféu de campeão da III divisão no museu/ Villas-Boas: 'Vencer por este clube é um sentimento único'"

- "Seleção Nacional. O dia seguinte. Regresso foi ontem com a Liga das Nações na bagagem/ Nuno Mendes é nova estrela/ Pedro Proença: 'Habituem-se, vamos continuar a ganhar'/ E se o Mundial 2026 fosse agora?/ Portugal é a segunda melhor seleção da última década"

- "Sporting. Gyokeres ainda sem propostas. Por entre rumores que chegam de Inglaterra e a retirada da referência aos leões no Instagram"

- "Benfica. Reforços só após os EUA. SAD encarnada não investiu antes da prova da FIFA/ Tomás Araújo tenta evitar operação"

- "V. Guimarães. Pablo Ruan colocado na lista de alvos. Festeja como Gyokeres e sobreviveu ao incêndio no CT do Flamengo"

- "A loucura de João Medeiros no reino do gigante Nych. 'Parecia a Volta a Portugal'"

A Bola:

- "[Benfica] Revolução no ataque. Pavlidis é o único nome assegurado como ponta de lança do Benfica para 2025/2026/ Encarnados estão no EUA para o Mundial de Clubes/ 'João Félix já deu muitas alegrias ao Benfica' - Tiago Gouveia"

- "Seleção. A festa dos campeões/ Pedro Proença dá voto de confiança a Roberto Martinez/ Troféu entregue na Cidade do Futebol"

- "Sporting. Bernardo Palmeiro. Perfil do novo homem-forte do futebol leonino"

- "FC Porto. Elogios para Bardghji, sueco desejado no Dragão"

- "Modalidades. Pavilhões em ebulição. Sporting e FC Porto na 'negra' para a final de hóquei/ Benfica e FC Porto jogam pela segunda vez na final de basquetebol/ Leões de Alvalade e de Porto Salvo lutam pela final de futsal"

Record:

- "Bronca Gyokeres. Avançado está furioso e acusa Varandas de faltar à palavra"

- "Gonçalo quer ficar mais um ano. Depois de testes com Celtic e Sunderland. Villarreal é o adversário nos Cinco Violinos"

- "Seleção: Heróis. Proença dedica vitória à Martínez. Equipa recebida em euforia e deposita Taça na Cidade do Futebol"

- "Nuno Mendes: 'Queremos ganhar o Mundial'"

- "Benfica: Tiago Gouveia e o mercado: 'Félix já nos deu muitas alegrias'. Deve ser o lateral-direito nos EUA"

- "FC Porto: Inglaterra segue Samu. Chelsea, Newcastle e Aston Villa"

- "Antigo colega no Copenhaga. Zeca elogia Bardghji: 'Lembra muito Francisco Conceição'"