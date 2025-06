Ataque à facada em centro para sem-abrigo faz 12 feridos no Oregon

Doze pessoas ficaram feridas na sequência de um ataque à facada num centro para sem-abrigo em Salem, no Estado de Oregon, revelaram hoje as autoridades norte-americanas.

Onze dos feridos foram transportados para o hospital, após o ataque no domingo à noite na Union Gospel Mission, de acordo com o subchefe da polícia Treven Upkes.

Destas, cinco continuavam internadas em estado crítico no hospital e um suspeito foi detido.

Os polícias foram chamados ao final da tarde de domingo (hora local), revelou o Departamento de Polícia de Salem em comunicado, afirmando que as vítimas sofreram "vários tipos de ferimentos".

"Não acredito que algo assim possa acontecer. Estamos mais preocupados com aqueles que ainda estão no hospital e com aqueles que acabaram de chegar. É algo difícil de processar", frisou a presidente da Câmara de Salem, Julie Hoy.

Craig Smith, diretor executivo do centro, disse à estação NBC News na noite de domingo que o agressor era novo na missão, tendo passado a noite de sábado lá, e estava prestes a registar-se para uma segunda noite quando se envolveu numa luta.

"Algo (...) provocou-o, e ele tinha evidentemente uma faca na mala", frisou Smith.

A altercação aconteceu pouco antes de o homem entregar os seus pertences aos funcionários, e pelo menos um funcionário, que trabalhava no balcão de registo da missão, ficou ferido no ataque, acrescentou Smith.

Bobby Epperly estava no segundo andar quando disse ter visto o homem a gritar do lado de fora, no meio do trânsito, e a segurar uma faca, noticiou o Salem Statesman Journal.

"Foi como um filme de terror", contou Epperly, de 48 anos, acrescentando que não se apercebeu que algumas pessoas já tinham sido esfaqueadas dentro do edifício até descer as escadas e ver "sangue por todo o lado".