NOS lança nova área de negócio para monitorizar riscos digitais

A NOS lançou uma nova área de negócio dedicada à monitorização de riscos digitais, a CyberInspect, que arranca com 10 especialistas e com um mercado superior a 100 mil empresas, disse à Lusa o seu responsável.

Esta nova área de negócio dedica-se à monitorização de riscos digitais, através do desenvolvimento de uma nova plataforma de testes de cibersegurança que oferece um diagnóstico completo sobre as vulnerabilidades digitais.

"Nesta fase inicial serão cerca de 10 pessoas entre especialistas de produto, desenvolvimento, cibersegurança e suporte a clientes", adiantou à Lusa o responsável da CyberInspect, Duarte Sousa Lopes, adiantando que contará ainda "com o suporte da NOS em outras funções das áreas financeiras, jurídica e de sistemas de informação".

De acordo com a NOS, a CyberInspect vem democratizar os testes de cibersegurança "para que passem a ser acessíveis a todas as empresas, ao permitir a qualquer organização identificar riscos e ameaças de uma forma muito simplificada e ter apoio na identificação de soluções".

Questionado sobre as expectativas para o primeiro ano de atividade, nomeadamente com a entrada em vigor da diretiva europeia de cibersegurança (NIS2), o responsável disse ter a ambição da CyberInspect ser reconhecida como líder na área em que atua.

"Estimamos que o mercado endereçável seja a prazo superior a 100 mil empresas com exposição digital, as quais irão gradualmente reconhecer a importância de entender o risco a que estão expostas e vão querer agir para reduzir as suas vulnerabilidades", disse.

Com a entrada em vigor da NIS2, "o número de empresas a procurar soluções vai aumentar muito rapidamente, em particular devido à necessidade de prestadores de serviços essenciais avaliarem risco nas suas cadeias de abastecimento", acrescentou o responsável.

"Temos a ambição de ser reconhecidos como líderes neste espaço, para o que continuaremos a expandir os nossos serviços", sintetizou.

Sobre se o negócio vai ser centrado em Portugal, Duarte Sousa Lopes referiu que "numa primeira fase" considera que o mercado português tem "um grande potencial" para explorar, "utilizando a rede de canais empresariais do grupo NOS e uma rede de parceiros reconhecidos no mercado".

Além disso, a "aprendizagem no nosso mercado irá certamente contribuir para um potencial caminho de internacionalização, dada a capacidade do conceito CyberInspect servir outros mercados onde as necessidades e obrigações regulatórias são similares", salientou.

Este lançamento "implicou um investimento significativo tendo em conta o trabalho, de mais de um ano, de uma equipa ampla, assente no 'expertise' em cibersegurança da NOS", disse, sem detalhar números.

"Daqui resultou o desenvolvimento de uma plataforma digital de nova geração, bem como a integração de diferentes tecnologias e sistemas", rematou.

Segundo o responsável, "o risco de cibercrime continuará a aumentar rapidamente devido ao uso de automação e inteligência artificial pelos atacantes. Alguns estudos recentes indicam que só cerca de 15% das PME se sente preparada um ciberataque".