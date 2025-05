Área social-democrata destacou-se na apresentação de Gouveia e Melo

Antigos ministros e autarcas da área social-democrata destacam-se hoje nas primeiras filas da sessão de apresentação de candidatura de Gouveia e Melo à Presidência da República, na qual também estão presentes dois antigos presidentes do CDS-PP.

Na Gare Marítima de Alcântara, são várias as personalidades do PSD que marcam presença para ouvir o discurso do almirante na reserva, incluindo vários antigos governantes: Fernando Negrão, Justiça, Rui Gomes da Silva, Assuntos Parlamentares, Martins da Cruz, Negócios Estrangeiros, Ângelo Correia, Administração Interna.

Na primeira fila estão também vários autarcas carismáticos da área do PSD, como Carlos Carreiras (Cascais), Isaltino Morais (Oeiras, e também antigo ministro do Ambiente), bem como o antigo presidente da Câmara Municipal de Sintra Fernando Seara.

Do CDS-PP estão dois antigos presidentes: José Ribeiro e Castro e Francisco Rodrigues do Santos.

Da área socialista, marcam presença dois antigos deputados do PS: Diogo Leão, que foi coordenador do partido na Comissão de Defesa Nacional, e Ricardo Pinheiro, ex-secretário de Estado do Planeamento.

Do meio académico, estão presentes os constitucionalistas Paulo Otero e Teresa Violante, e da área da Saúde Ana Rita Cavaco, antiga bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Francisco George, ex-diretor-geral da Saúde, e médico Filipe Froes.

O ex-chefe do Estado-Maior da Armada, Melo Gomes, António Tavares, provedor da Santa Casa de Misericórdia do Porto, e o empresário Mário Ferreira encontram-se também na plateia.

Henrique Eduardo Passaláqua de Gouveia e Melo, 64 anos, nasceu em Quelimane, Moçambique, em 21 novembro 1960, onde viveu durante a adolescência antes de a família se mudar para o Brasil após o 25 de Abril de 1974.

Ingressou na Escola Naval em 07 setembro de 1979 e com 24 anos integrou a esquadrilha de submarinos, onde viria a passar 31 dias seguidos submerso e mais tarde, já na chefia da Marinha, a integrar a primeira missão de um submarino convencional debaixo do Ártico.

Em 2020, tomou posse como adjunto para o planeamento e coordenação do Estado-Maior General das Forças Armadas, cargo que exercia quando no ano seguinte foi escolhido para coordenar a 'task force' para a vacinação contra a pandemia da covid-19.

Chegou a Chefe do Estado-Maior da Armada em 27 de dezembro de 2021, sendo promovido a almirante, funções que exerceu até 2024, altura em que decidiu passar à reserva.

Anunciou a sua candidatura a Belém no passado dia 14.