Saiba o que hoje é notícia

Marcelo Rebelo de Sousa vai fazer em Lagos o seu décimo e último discurso como Presidente da República no Dia de Portugal, data em que tem elogiado o povo português e apelado à coesão nacional.

Na cerimónia militar do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, marcada para as 11:00, na Avenida dos Descobrimentos, irão intervir o Presidente da República e a escritora e conselheira de Estado Lídia Jorge, natural de Loulé, no Algarve, que preside à comissão organizadora destas comemorações.

Estão previstas as presenças em Lagos do primeiro-ministro, Luís Montenegro, do presidente do Chega, André Ventura, e do presidente e secretário-geral interino do PS, Carlos César, entre outros convidados.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

Os trabalhadores dos museus e monumentos nacionais marcaram greve para hoje, 10 de junho, no quadro de uma convocação da Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais (FNSTFPS), aos dias feriado.

A convocação foi feita na altura da Páscoa, com prazo até 31 de dezembro, para exigir a valorização do trabalho em dias feriado e suplementar.

Nos 38 museus, monumentos e palácios nacionais geridos pela Museus e Monumentos de Portugal, entre os quais o Palácio Nacional de Mafra, o Mosteiro dos Jerónimos e Torre de Belém, em Lisboa, há cerca de mil trabalhadores. No ano passado, estes 38 equipamentos ultrapassaram os cinco milhões de visitantes.