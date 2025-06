Nova "golpada" de Joe Berardo ao BCP em destaque na imprensa nacional

O empresário madeirense, Joe Berardo, volta hoje a fazer correr tinta na imprensa nacional. "Dívidas à banca: Joe Berardo dá nova 'golpada' ao BCP", titula o Correio da Manhã, na sua edição impressa deste domingo, 8 de Junho.

O periódico dá conta que o "Acórdão do Tribunal da Relação revela que Berardo fez aumentos de capital na Bacalhôa - Vinhos de Portugal, em 2017 e 2018".

Segundo o Correio da Manhã, "depois de ter bloqueado o acesso do BCP, da CGD e do Novo Banco à sua colecção de arte, em 2016, o empresário madeirense agravou, nos dois anos seguintes, a dificuldade de o BCP cobrar à Metalgest, empresa do Grupo Berardo, um crédito de 59,7 milhões de euros, que estava garantido pelo penhor das ações da Bacalhôa - Vinhos de Portugal".

Outro madeirense hoje em destaque no Correio da Manhã (e não só) é Cristiano Ronaldo. "Queremos levar o troféu para Portugal", diz o capitão da selecção portuguesa de futebol, em dia de final da Liga das Nações.

Público

- "Defesa. Portugal matou a sua indústria militar e agora quer ressuscitá-la"

- "Turismo antevê novos recordes no verão e depende cada vez menos da época alta"

- "Partido Socialista. Carneiro quer consensos sem descurar oposição firme"

- "Forças de Segurança. Adormecer em serviço é grave? Para militares da GNR é crime"

- "Futebol. Portugal à procura dos pontos fracos de Espanha"

- "Festival de Espinho. Uma viagem pelo jazz atenta a outras músicas do mundo"

- "Reino Unido. Inspirado em Musk, Farage cria DOGE para as autarquias"

Jornal de Notícias

- "Portugueses rejeitam revisão constitucional"

- "Tira-teimas em Munique numa final ibérica inédita"

- "Entrevista JN/TSF. 'O SNS é vital para o país, mas tem uma gestão pouco eficiente'. Altamiro da Costa Pereira, diretor da Faculdade de Medicina do Porto"

- "Matosinhos. Lar do Comércio vai apostar na habitação com renda acessível"

- "GNR acompanha 346 idosos através da teleassistência''"

- "Benfica. Sócios rejeitam orçamento e Rui Costa é vaiado"

- "Candidatura. Carneiro não quer o PS a 'olhar para o umbigo'"

- "Oliveira do Bairro. Capturado 20 dias depois de matar 'São' à pancada"

- "Festival. Uma sociedade das nações chamada Primavera Sound"

Correio da Manhã

- "Jair apanhado perto do local do crime. Já está na prisão. Emigrante volta a casa e vê roupa que não lhe pertencia. Confessou homicídio a amigos. Andou a monte 20 dias. Suspeito de matar Conceição tentou fugir à GNR"

- "Ex-banqueiro Morais Pires paga 233 mil euros por perícia"

- "Dívidas à banca: Joe Berardo dá nova 'golpada' ao BCP"

- "Imigrantes: 'Arrastão' lança pânico na 'Cidade dos Anjos'"

- "34 deputados: Chega diz 'não' a Gouveia e Melo"

- "Concerto na Luz: A grande festa dos Calema"

- "José Luís Carneiro promete recuperar o PS"

- "Portugal-Espanha: Capitão sai em defesa de Roberto Martínez"

- "Ronaldo confiante: 'Queremos levar o troféu para Portugal'"

- "Contestação na AG: Oposição exige saída imediata de Rui Costa"

- "Sporting: Patrão do United dá aval à compra de Gyokeres"

A Bola

- "Rui Costa não se demite. Presidente do Benfica afasta eleições antecipadas e anuncia após Mundial de Clubes se vai a votos a 25 de outubro. Orçamento do clube para 2025 chumbado. Oposição em peso na Assembleia Geral"

- "Mortem Frendrup nos planos. Médio defensivo dinamarquês, 24 anos, do Génova"

- "'Voto de confiança' de Ronaldo antes da final com os espanhóis. 'Martinez tem feito trabalho extraodinário'"

- "Selecionador destaca que a 'Espanha é a melhor seleção do mundo'"

- "Sporting. Esgaio com lugar no plantel. Rui Borges considera o defesa importante nos equilíbrios de balneário"

- "FC Porto. 'Gabri tem grande qualidade. Excelente contratação. José Gomes, ao leme do Al Fateh, defrontou médio na Arábia Saudita"

- "Andebol. Sporting vence FC Porto e ergue Taça de Portugal"

O Jogo

- "20H00 RTP1/SportTV1. Portugal-Espanha. Final da Liga das Nações em Munique é o maior episódio da rivalidade entre vizinhos"

- "Cimeira ibérica pela glória. Ronaldo acusa 'papagaios' e defende selecionador. 'Yamal? São gerações completamente diferentes'"

- "Roberto Martinez. 'Estamos preparados para vencer'. 'Vitinha devia ganhar a bola de ouro'"

- "Luis de la Fuente sobre CR7. 'É uma lenda'"

- "FC Porto. Azuis e Brancos em contrarrelógio para reforçar equipa até terça-feira. Um extremo para o Mundial. Gabri com estreia marcada para hoje. Dragões tentam título no feminino [16h00]"

- "Benfica. Contestado, Rui Costa não se demite e só decide recandidatura no regresso dos EUA. Eleições são a 25 de outubro. Orçamento do clube chumbado na AG"

- "Sporting. Sonho é Gyokeres, mas o dinamarquês entra na lista dos desejos. Harder será alvo da Juventus. Cinco sportinguistas no onze da I Liga 2024/25"

- "Andebol. Sporting venceu [28-27] o FC Porto na decisão da Taça de Portugal. Dobradinha de leão"

Record

- "Oposição cerca Rui Costa. Orçamento chumbado e presidente vaiado na AG. Líder resistiu a pedidos de demissão. Decide recandidatura após o Mundial. Eleições a 25 de outubro"

- "Agirrezabala e Matias Vecino referenciados. Guardião do ATH. Bilbao e médio da Lazio na lista"

- "Portugal-Espanha: Choque de gerações. CR7 e Yamal decidem a final. Ronaldo: 'Deviam comparar Yamal a Vitinha'. Semedo, Vitinha e Leão no onze inicial"

- "Sporting: Borges quer arranque a todo o gás. Treinador pediu contenção nas férias. Jogadores devem ter controlo. Plano é explorar calendário pesado dos rivais"

- "Ryan é o primeiro de vários reforços. Conheça o perfil do médio que vem do Flamengo. Escapou à morte e inspira-se em Neymar"

- "Andebol: Leão varre tudo. 4.ª taça seguida. Equipa de Ricardo Costa venceu últimas sete provas internas"

- "FC Porto: Gabri Veiga estreia-se hoje. Em particular frente ao Riga FC. Compras e vendas em 24/25, SAD movimentou 250 ME"

- "Hóquei em patins: Minhotos vão à final. Clássico vai à negra"