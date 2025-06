Saiba se a sua combinação ganhou o jackpot do Totoloto

Com um jackpot de 2,7 milhões de euros em cima da mesa, os números do Totoloto deste sábado já são conhecidos.

Se na quarta-feira, ninguém acertou nos cinco números e no número da sorte (nem no 2.º prémio, embora o montante desses acumule com o montante do 3º prémio), veja se hoje é o seu dia da sorte.

Eis então os números do sorteio n.º 046/2025 de 7 de Junho de 2025.

5 - 6 - 18 - 23 - 26 e o 'número da sorte' é o 6.

Saiba ainda que se for o feliz contemplado não irá levar o 2.700.000 euros para casa, porque de acordo com a legislação em vigor, "os prémios atribuídos de valor superior a € 5.000,00 estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%". Ou seja, no máximo poderá levar 2.160.000 euros, pois o Estado ficará com 540 mil euros.