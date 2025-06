Número de mortos na Índia devido às inundações ascende a 22

Deslizamentos de terra e inundações repentinas provocados por dias de chuvas de monção no nordeste da Índia mataram pelo menos 22 pessoas, informaram ontem as autoridades locais.

Em Assam, no Norte da Índia, as autoridades desligaram a eletricidade em várias zonas para reduzir o risco de eletrocussão, declarou o ministro-chefe do Estado, Himanta Biswa Sarma.

As fortes chuvas provocaram também inundações em muitas zonas urbanas de Guwahati, a capital de Assam, levando a longos cortes de eletricidade na sexta-feira à noite o que obrigou as autoridades a encerrar escolas e colégios no sábado.

A agência meteorológica indiana prevê mais chuvas fortes para a região nos próximos dias.

A estação das monções, entre junho e setembro, oferece uma pausa do intenso calor do verão, mas chuvas, que são cruciais para as culturas plantadas durante a estação, causam muitas vezes danos consideráveis.

Os cientistas afirmam que as monções estão a tornar-se mais irregulares devido a condições meteorológicas extremas e ao aquecimento global, levando a frequentes deslizamentos de terras e inundações repentinas no norte dos Himalaias, na Índia.