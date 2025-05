Nova imobiliária na Madeira aposta no mercado internacional

Foi hoje formalmente inaugurada a loja ONE MN Realty, a primeira agência imobiliária da marca na Madeira, sob a liderança do broker Marco Nóbrega.

O responsável pela marca na Região assumiu que o cliente estrangeiro é o principal cliente.

"Temos de ir atrás do mercado que está a funcionar que é o internacional", para concluir que "90% dos clientes são estrangeiros".

Com a loja no Funchal, que resulta de um investimento "à volta de 100 mil euros", a ONE MN Realty passa a ter 32 representações.