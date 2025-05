Nova loja ONE MN Realty na Madeira

A Região Autónoma da Madeira passa a contar com uma nova marca imobiliária. A ONE MN Realty será oficialmente apresentada a 9 de Maio. Trata-se de uma nova agência imobiliária, sob a liderança do broker Marco Nóbrega, com mais de 20 anos de experiência no sector imobiliário.

“O seu percurso inclui a gestão de empresas próprias e o desenvolvimento de projectos imobiliários de sucesso, consolidando uma ligação sólida ao mercado regional. O objectivo é claro, transformar a agência numa referência de excelência, destacando-se no mercado madeirense”, lê-se numa nota remetida à imprensa.

A Realty One GROUP é uma marca com génese nos EUA que se distingue pelo seu mindset inovador. Ao longo dos últimos 20 anos, a marca cresceu passando de 30 lojas para 900 em vários países, e em menos de 5 anos, cobriu Portugal de ponta a ponta, incluindo atualmente a Região Autónoma da Madeira.

A nova loja e marca ONE GROUP, localizada na Rua 31 de Janeiro 81, Galerias 31 de Janeiro loja 12, é um espaço inovador e acolhedor, preparado para proporcionar uma experiência única a todos que procuram os melhores serviços no mercado imobiliário, asseguram.