150 atletas inscritos na V Meia Maratona da Calheta – Alberto Paulo

A V Meia Maratona da Calheta – Alberto Paulo acontece no próximo domingo, dia 11 de Maio, e conta já com 150 atletas inscritos. Todavia, os interessados ainda podem concretizar a sua inscrição até amanhã, dia 7 de Maio. Esta é uma prova organizada pela Associação de Atletismo da Madeira (AARAM) e pelo Estrela da Calheta FC, com o apoio da Câmara Municipal da Calheta.

A prova arranca pelas 9 horas, no Lombo do Coelho (Prazeres), terminando na Avenida D. Manuel I (Vila da Calheta), num traçado de aproximadamente 21 quilómetros. A competição integra ainda uma Mini Maratona com um trajeto mais curto com cerca de 9 quilómetros, entre a Igreja da Atouguia e a Avenida D. Manuel I, com partida às 10 horas.

Na conferência de imprensa de apresentação do evento, que decorreu esta manhã, António Quinta, director de prova, disse acreditar que o número de inscritos irá aumentar, aproximando-se do número habitual, a rondar os 200 atletas, deixando a garantia de que estão reunidas todas as condições para uma prova de sucesso.

Já Gina Gonçalves, da Associação de Atletismo da Madeira, considerou-a uma prova “desafiante”, mas com condições de excelência e com paisagens únicas, lançando por isso o convite a todos os interessados para que se inscrevam e que possam, no final, aproveitar a praia da Calheta para dar um mergulho e relaxar.

Aleixo Abreu, vereador com o pelouro do Desporto na Câmara Municipal da Calheta, aproveitou para enaltecer as “parcerias de excelência” com as associações e clubes, pois “têm permitido organizar eventos de qualidade no concelho”, “promovendo a prática desportiva” e a própria economia local. O responsável agradeceu também o apoio dos Bombeiros Voluntários da Calheta e da Polícia de Segurança Pública, apelando aos automobilistas uma atenção redobrada na manhã de domingo, uma vez que a prova decorrerá com o trânsito a fluir normalmente.