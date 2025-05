670 utentes participam na cerimónia do Muro da Solidariedade

A cerimónia do Muro da Solidariedade, iniciativa integrada no programa da Festa da Flor 2025, decorreu esta tarde, na Exposição da Flor (Largo da Restauração), no Funchal. Trata-se, uma vez mais, de um evento organizado pela Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, em parceria com a Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, que, nesta edição, conta 670 utentes de 38 instituições de solidariedade social, nomeadamente de IPSS (Instituições Particulares de Solidariedade Social), do Instituto de Segurança Social da Madeira, e de Casas do Povo da RAM.

Na ocasião, o secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, referiu que a cerimónia decorreu com "muita alegria".

"Foram mais de 660 utentes que por aqui passaram, que procuraram expressar uma mensagem de gratidão e simultaneamente de paz, que bem precisamos", disse.

Os utentes depositaram uma flor no Muro da Solidariedade. "Para nós isto é bastante simbólico porque é a união entre a beleza das nossas tradições e com os valores humanos da nossa identidade", começou por referir o governante, acrescentando que no passado sábado foram as crianças a realizar este acto e hoje os utentes de várias IPSS e Casas do povo.

"Temos a nossa população a participar numa iniciativa ligada à flor, que tem uma linguagem universal e é apreciada por todo o mundo". Eduardo Jesus

"Estas centenas de pessoas tiveram um momento bastante feliz no dia de hoje", remata.

A cerimónia foi abrilhantada com a actuação do Grupo de Folclore da Casa do Povo da Ribeira Brava.