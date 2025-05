Corrida da Zona Militar da Madeira motiva alterações à circulação no Funchal esta sexta-feira

A 'XVIII Corrida da Zona Militar da Madeira', que se realiza hoje, sexta-feira, dia 9 de Maio, vai provocar alterações à circulação automóvel na cidade do Funchal.

A circulação rodoviária na Avenida Arriaga, segmento a este da Av. Zarco, Rua do Aljube, Ponte do Bettencourt, Rua Dr. Fernão de Ornelas, Rua Visconde do Anadia, a sul da ponte do Mercado, Praça da Autonomia (lado norte), Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses (norte), e Avenida de Zarco (troço sul), no dia 09 de maio de 2025, entre as 20h30 e as 21h30, vai estar encerrada.

Transportes

As carreiras da zona norte circulam até à Rua 5 de Outubro efetuando inversão de marcha na Ponte Nau Sem Rumo, podendo efetuar términus ao longo da Rua 31 de Janeiro, a norte da Ponte do Bettencourt;

As carreiras da zona este circulam na Rua do Visconde de Anadia e efetuam inversão de marcha na Ponte do Mercado seguindo em direção à Rua do Oudinot e Rua da Infância, onde efetuam o início e fim de viagem. Quanto às carreiras da SAM, podem ainda optar por utilizar a Via 25 de Abril até ao Edifício 2000. As carreiras da C. C. de São Gonçalo efetuam o início e fim de viagem na Rua do Visconde de Anadia (paragem junto ao C.C. Anadia).

Outras Informações

Ficam desativadas as Praças de Táxis da Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, Largo dos Varadouros e na Avenida Arriaga (junto ao Edifício governo Regional).

Caso o evento termine antes da hora prevista, deverá ser retomada a normal circulação rodoviária por parte da Polícia de Segurança Pública.

Todas estas interrupções, condicionamentos, proibições e acessos especiais, serão coordenadas pela Polícia de Segurança Pública.

Desde já a CMF agradece a compreensão dos condutores pelos eventuais incômodos causados e solicita a colaboração no cumprimento da sinalização rodoviária existente.

Para mais informações acerca de alterações rodoviárias consulte a plataforma municipal https://infomobilidade.funchal.pt/.