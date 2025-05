Chuva e nevoeiro marcam circulação rodoviária

Bom dia. Está a chover e está nevoeiro em partes das estradas, nomeadamente na Via Rápida. Estas duas condições climatéricas devem ficar na mente do condutor que se coloca na estrada a esta hora, para estar muito mais ciente do que irá encontrar.

Pouco passa das 7h30 e já está um congestionamento de cerca de 4 km de extensão no sentido Machico - Ribeira Brava, desde a subida do caniço para a Cancela até à zona do nó de Pestana Júnior, com forte tendência de crescimento da demora e do trânsito lento.

Não é para menos. Cai chuva, o piso está molhado e escorregadio, além disso a visibilidade é dificultada pelas nuvens baixas, nalgumas zonas abaixo da Cota 200, nomeadamente na circular ao Funchal.

A situação deteriora-se a cada minuto - em menos de 10 minutos, o tempo de escrever estas linhas, o congestionamento passou de 4 para 5,5 km -, tendo em conta que as condições climatéricas não melhoram nas próximas horas.